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Московский листок

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения

Опубликовано 02.07.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения

Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.

В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.

К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего".

На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.

Хорошая идея, кстати. Стоит лишь убить или выгнать из страны половину населения, и оставшиеся разом станут богаче.

Это при социализме война - это плохо, когда от каждого по способностям, а каждому по труду. А при капитализме, когда от каждого по надобности, а каждому - хрен на нос, очень даже ничего получается.

Главное - марксизм запретить, чтоб никто ни о чем не догадывался... Вон на Украине запретили - совсем хорошо стало...

 А.Б.



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