Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения, говорится в блоге Всемирного банка.
В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14 250 долларов. В 2022-м этот показатель составлял 12 830 долларов.
К высокодоходным странам также присоединились Болгария и Палау. Кроме того, свое положение улучшили Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории государств с доходами ниже среднего в категорию "доходов выше среднего".
На Украине, в частности, валовой национальный доход на душу населения увеличился до 5070 долларов с 4270 благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.
Хорошая идея, кстати. Стоит лишь убить или выгнать из страны половину населения, и оставшиеся разом станут богаче.
Это при социализме война - это плохо, когда от каждого по способностям, а каждому по труду. А при капитализме, когда от каждого по надобности, а каждому - хрен на нос, очень даже ничего получается.
Главное - марксизм запретить, чтоб никто ни о чем не догадывался... Вон на Украине запретили - совсем хорошо стало...
А.Б.
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