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Московский листок

Герой труда Зюганов

Опубликовано 02.07.2024 в разделе комментариев 1

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Герой труда Зюганов

Путин в ознаменование 80-летия непримиримого борца с режимом Геннадия Зюганова наградил его званием "Героя Труда".

Звание присваивается гражданам Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Сразу стало интересно про труд Геннадия Андреевича, дай бог ему пережить не только 80-летие, но и столетие на его многотрудном посту.

Итак, трудиться Геннадий Зюганов начал сразу после школы, учителем физкультуры.

Хотя нет, еще до окончания школы, как писал сам Геннадий Андреевич в своих воспоминаниях, "мне с детства пришлось много трудиться на огороде и пасеке".

Школа была единственным местом, где будущий Герой Труда работал по найму, с записью в трудовой книжке. По окончании учебного года, первого и последнего в жизни учителя Зюганова, он поступил в пединститут, который, с перерывом на службу в ГСВГ, окончил в 1969-м году. Но в школу уже не вернулся, ушел на комсомольскую работу, затем плавно перешел на партийную, дорос до заведующего отделом пропаганды и агитации Орловского обкома КПСС, откуда уехал учиться в Академию общественных наук при ЦК КПСС, окончил при ней аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию в области теории научного коммунизма и осел в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС.

После известных перемен оказаться на производстве или в школе опять не довелось, закрутила политическая и общественная жизнь. Возглавив КПРФ, Зюганов больше с этой позиции никуда не уходил, только совмещал ее с руководством одноименной фракцией в Думе.

Так и стал Героем Труда. И даже ни разу не вспотел...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Желает пива
И лечь поспать написал 02.07.2024 11:59
Скромный герой труда!
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