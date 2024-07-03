Экстремисткая ячейка общества

Вот, к примеру, что меня потрясло. Семья Невзорова, то есть он и его жена, объявлены экстремистким сообществом. То, что его заочно осудили, что он предусмотрительно не стал ждать, а съехал из страны, как съезжают со ставшей неудробной квартиры - это все не интересно. И все знают.

Но вот что у нас, оказывается. ночью с женой под одеялом можно заниматься экстремизмом - это что-тоь новое.

А если человек хочет прекратить экстремистскую деятельность - ему что, с женой разводиться? А как иначе выйти из экстремисткого сообщества семейного типа?

Вообще, Александр Глебович человек очень продуманный, у ничего ничего спонтанно не происходит. Помниться во время своей программы "600 секунд", которая и сделала его знаменитым, он всегда заканчивал эфир секунда в секунду, ни в плюс, ни в минус. Ровненько.

Или вот менее известная вещь - во время своего депутатства в Думе он вычислил, когда в думском буфете сосиски вкусные, а когда не очень. И покупал себе сосиски строго по графику.

Что меня удивило? Что у него осталась в России какая-то собственность, от которой он не избавился, и которую можно конфисковать. Как так? Может, конечно, ликвидность низкая. и не получилось избавиться быстро. А может, будет еще судиться с государством, которое его так странно наказало.

Но экстремистская ячейка общества просто поразила! Это ж какой юридической креативностью надо обладать!

А.Б.