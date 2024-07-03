Украину не возьмут в НАТО за воровство

Британский Телеграф пишет, что на саммите НАТО 9 июля Украине скажут, что "она в настоящее время слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО, что станет серьезным ударом по Владимиру Зеленскому".

Интересно, а раньше, когда Украине делались разные завлекательные предложения, она была меньше коррумпирована?

Или в Европе раньше не знали, что на Украине воруют так, как ни в какой экваториальной Африке не воруют?

Есть такая поговорка: на всякий случай пересчитать пальцы после рукопожатия. Так что, кто-то так поручкался с Зеленским, что пальцев оказалось меньше?

А.Б.