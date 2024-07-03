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Московский листок

Украину не возьмут в НАТО за воровство

Опубликовано 03.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украину не возьмут в НАТО за воровство

Британский Телеграф пишет, что на саммите НАТО 9 июля Украине скажут, что "она в настоящее время слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО, что станет серьезным ударом по Владимиру Зеленскому".

Интересно, а раньше, когда Украине делались разные завлекательные предложения, она была меньше коррумпирована?

Или в Европе раньше не знали, что на Украине воруют так, как ни в какой экваториальной Африке не воруют?

Есть такая поговорка: на всякий случай пересчитать пальцы после рукопожатия. Так что, кто-то так поручкался с Зеленским, что пальцев оказалось меньше?

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Скорее бы
Кущ мечтатель написал 03.07.2024 13:58
Скорее бы нас завоевала самая честная страна в Мире и меня, бандеровца, расстреляли
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