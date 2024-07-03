Киев не готов к компромиссам

Украинские власти не готовы идти на компромиссы с Россией по вопросу завершения конфликта, в том числе в части изменения границ страны, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся с визитом в Вашингтоне.

«Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он (цитата по Reuters).

Собственно, ключевое слово тут " в Вашингтоне". Вашингтон не хочет мира, и Ермак не хочет. Завтра Большой белый отец в Вашингтоне изменит позицию - и в Киеве все окажется можно.

Неприятность в том, что пока они играют в игры, народу уж больно много погибает...

А.Б.