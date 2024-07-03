Если тебе стало плохо, можно помереть - это бесплатно

«Яндекс» не позволил курьеру, которому стало плохо из-за жары, закончить работу раньше — сделать это можно только заплатив штраф.

В сети появились скриншоты переписки между сотрудником «Яндекс.Еды» и работодателем — первый пожаловался на плохое самочувствие из-за жары и попросил закончить смену раньше, но получил отказ.

Дело в том, что до конца рабочего дня оставалось менее 60 минут, и, согласно внутренней политике компании, в таком случае пораньше освободиться нельзя. По крайней мере бесплатно. Закончился драматический диалог тем, что компания вежливо предложила курьеру помереть от жары.

А.Б.