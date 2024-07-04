Послать детей в шахту, защитив от марксизма и сотонизма.

Когда большие люди говорят, нужно их слушать. Слушать внимательно. Как болотные огни висят над самыми гиблыми местами в трясине, так и речи наших уважаемых больших людей показывают, как прекрасна и разнообразна будет наша жизнь в ближайшем будущем. Итак.

Как проинформировала нас Юлия Голикова:

«С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Это часть поэтапного повышения пенсионного возраста, утверждённого в 2018 году, который к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин». https://pg11.ru/news/111997

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Катырин посвятил нас в то, что работники слишком хорошо живут.

«бизнес не может увеличивать затраты на оплату труда "до бесконечности", - сказал в интервью "Российской газете" президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

https://rg.ru/2024/06/17/prezident-tpp-katyrin-zaiavil-chto-nelzia-povyshat-zarplaty-do-beskonechnosti.html

Правда, многим работникам кажется, что зарплаты, наоборот, от инфляции отстают, но в Торгово-промышленной палате видней.

А вот зампред комитета ГД по аграрным вопросам Юлия Оглоблина пожалела детей. По её мнению — дети хотят зарабатывать во время летних каникул, но существующие правила не позволяют им трудиться там, где им хочется: «Мы уже обсуждали, что надо опустить возрастную планку, например, до 16 лет, в том числе, и по списку опасных работ, который блокирует возможность привлекать школьников. Если школьники готовы, а родители подписывают, что не против — почему должны быть ограничения?» https://m.vk.com/wall-160662967_371985

Впрочем, по мнению начальства, отправив детей на вредную работу, мы должны компенсировать ущерб их здоровью повышением защиты от всякого марксизма и сатанизма.

Так, 1 июля, в Госдуме прошёл Круглый стол, на котором председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева призвала оборонить от сатанизма наших детей.

https://www.pnp.ru/politics/deputat-timofeeva-satanizm-nuzhno-zapretit-kak-destruktivnuyu-ideologiyu.html

А руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев порадовал тем, что:

«Есть консолидированное мнение, что сатанистов надо запрещать, это позволит в дальнейшем выходить на запрет более опасных движений ваххабитов и марксистов».

В общем, верной дорогой идём, товарищи?