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Московский листок

Герои-мошенники

Опубликовано 04.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Герои-мошенники

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артёма Городилова, находящегося под санкциями США, по подозрению в мошенничестве.

Это уже второй военачальник, успешно воюющий на фронте, но арестованный по подозрению в том, что стырил что-то.

Надо отметить, если совершили реальное преступление, попались и оказались под следствием, но решили поступить на службу и принять участие в СВО, то вас никто не будет трогать, пока вы служите. И если потом ваша вина все же будет доказана, то вам ваша служба очень даже зачтется.

А если вы геройски воюете и так, без уголовки в анамнезе, и вас в чем-то заподозрили, то прямо с передовой поедете в СИЗО и будете сидеть "до выяснения".

Есть в этом какая-то нелогичность. Я понимаю, убил кого - тут неважно, герой, не герой - должен понести наказание. Но мошенничество... Неужеди до конца войны не потерпит?

 А.Б.



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