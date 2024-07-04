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Московский листок

Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы

Опубликовано 04.07.2024 в разделе комментариев 2

латвия язык
Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы

В Вооруженных силах Латвии начали писать слово «Россия» с маленькой буквы. Спикер латвийской армии Сандра Брале назвала это решение сознательным актом поддержки Украины.

Серьезная поддержка. Надо еще начать писать "корова" через Ять.

И что, в вооруженных силах Латвии кто-то пишет по-русски?

Считаю, что это серьезный недосмотр. Надо, чтоб все солдаты в латышской армии говорили и писали исключительно на государственном языке. Даже слово "Сдаюсь!" нужно произносить по-латышски, чтобы злобный оккупант не понял, что значит ES padodos. И решил, что его как-то нехорошо обзывают - со всеми вытекающими...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Киса написал 04.07.2024 11:04
Надо писать, что не существует, ни латышей, ни Латвии.есть племена, и мышление у них соответствующее. Это есть в книгах. То же относится и к остальным союзным республиках
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Да ладна
Кущ с большой написал 04.07.2024 10:35
Мне не трудно писать Орда с большой
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