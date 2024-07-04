Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы латвия язык В Вооруженных силах Латвии начали писать слово «Россия» с маленькой буквы. Спикер латвийской армии Сандра Брале назвала это решение сознательным актом поддержки Украины. Серьезная поддержка. Надо еще начать писать "корова" через Ять. И что, в вооруженных силах Латвии кто-то пишет по-русски? Считаю, что это серьезный недосмотр. Надо, чтоб все солдаты в латышской армии говорили и писали исключительно на государственном языке. Даже слово "Сдаюсь!" нужно произносить по-латышски, чтобы злобный оккупант не понял, что значит ES padodos. И решил, что его как-то нехорошо обзывают - со всеми вытекающими... А.Б.



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