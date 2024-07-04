В Москве не хватает "профессий будущего"

Чаще всего московские компании и предприятия ищут работников на позиции менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, администраторов (например, в клиниках или салонах красоты), поваров и бариста, сварщиков и токарей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Именно в такой последовательности - сначала обслуживание, затем производство.

Среди сфер, которые больше всего нуждаются в кадрах: торговля, услуги, транспорт, промышленность и IT — свидетельствуют данные столичного кадрового центра «Профессии будущего». В его базе сейчас находится порядка 500 тысяч предложений из всех отраслей.

На портале «Эксперт» основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров вновь напоминает, что наблюдается переток мигрантов из реального сектора экономики в сферу услуг, из-за чего первый испытывает все больше проблем с кадрами.

Так что у нас "профессия будущего"? Токарь или бариста?

Видимо, в будущем все будут бухать и ходить по магазинам, пока окончательно не обленятся и не переложат шоппинг на плечи курьеров. А вот бухать вместо нас никто не будет... Верно, Сергей Семенович?

А.Б.