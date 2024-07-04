Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов

Опубликовано 04.07.2024 в разделе комментариев 0

кризис экономика цены
Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов

Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Отмечается, что рост инфляции в России в июне зафиксируется на уровне 0,73%, что в 2,5 раза выше долгосрочного показателя. Годовая инфляция составит 8,75%, превышая прогнозы Банка России и других ведомств, в докладе заметили, что достижение годовой цели Центробанка по инфляции в четыре процента почти невозможно.

Кроме того, авторы материала ЦМАКП раскритиковали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, приводя аргументы о специфике рынков, которая приводит к интенсивному росту цен в некоторых зонах.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов (0)
В Москве не хватает "профессий будущего" (0)
Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы (2)
Герои-мошенники (6)
Послать детей в шахту, защитив от марксизма и сотонизма. (1)
Если тебе стало плохо, можно помереть - это бесплатно (11)
Киев не готов к компромиссам (25)
Украину не возьмут в НАТО за воровство (9)
Экстремисткая ячейка общества (15)
Герой труда Зюганов (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Россия должна быть разрушена максима Грефа, Набиуллиной и прочих либералов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Герои-мошенники
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Москве не хватает "профессий будущего"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss