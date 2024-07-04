Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов

Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Отмечается, что рост инфляции в России в июне зафиксируется на уровне 0,73%, что в 2,5 раза выше долгосрочного показателя. Годовая инфляция составит 8,75%, превышая прогнозы Банка России и других ведомств, в докладе заметили, что достижение годовой цели Центробанка по инфляции в четыре процента почти невозможно.

Кроме того, авторы материала ЦМАКП раскритиковали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, приводя аргументы о специфике рынков, которая приводит к интенсивному росту цен в некоторых зонах.

А.Б.