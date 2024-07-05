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Центризбирком РФ разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней

Опубликовано 05.07.2024 в разделе

путин цензура выборы кремль
Центризбирком РФ разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней

Центризбирком принял новый порядок электронного голосования на выборах и референдумах.

Постановление определяет порядок электронного голосования без использования бумажных бюллетеней.

 

Комплекс для электронного голосования

Электронное голосование осуществляется с применением комплексов для электронного голосования (КЭГ).

КЭГ (комплекс для электронного голосования) — портативное устройство для голосования, эксперименты по его тестированию в России проводились с 2006 г.

В состав КЭГов входят стационарные и переносные технические устройства, обеспечивающие проведение электронного голосования, а также технические устройства, обеспечивающие подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и составление протоколов об итогах голосования, которые могут входить в состав федеральных и региональных государственных информационных систем.

 

"Это не последний вариант"

Зампред ЦИК Булаев заявил, что "это не последний вариант" и "следующие варианты будут еще более динамично позволять нашим избирательным комиссиям использовать складывающиеся информационно-технические возможности".

 

Москва первой откажется от бумажных бюллетеней

Первым регионом, где на выборах не будет бумажных бюллетеней, может стать Москва.

Булаев заметил, что ежегодно в Москве печатаются бюллетени к выборам, а к очередному единому дню голосования 8 сентября "их должны были напечатать более 8 млн штук".

При этом большая их часть не используется, так как свыше 80% избирателей в столице голосуют дистанционно. «Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья, о которых мы все время говорим», - заявил зампред ЦИК.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/07/04/1047849-tsik-razreshil-regionam-otkazatsya-ot-bumazhnih-byulletenei

 

P.S. Рыба, как известно, гниет с головы.

В Конституции РФ записано, что порядок выборов президента и парламента "устанавливается федеральными законами". Это значит, что президент и парламент сами устанавливают порядок собственных выборов, т. к. федеральные законы принимаются парламентом и утверждаются президентом.

Это и порождает вышеуказанное "творчество" по непрерывному совершенствованию избирательных законов.



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