Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сунак уходит, консерваторы проиграли лейбористам

Опубликовано 05.07.2024 в разделе комментариев 0

украина британия сунак
Сунак уходит, консерваторы проиграли лейбористам

Премьер Британии Сунак уходит. Лейбористская партия по итогам выборов получила 326 из 650 мест в палате общин. Сунак уже поздравил лидера лейбористов с победой.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после победы на выборах в палату общин пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

По его словам, после 14 лет правления Консервативной партии «сияние возвращается для страны», теперь появилась возможность вернуть свое будущее.

150 лет назад премьером Великобритании стал еврей-христианин, консерватор Бенджамин Дизраэли. По результатам последних выборов, новым премьером станет этнический англичанин - прихожанин синагоги, лейборист Кир Стармер.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Традиционные ценности России - что это? (0)
Сунак уходит, консерваторы проиграли лейбористам (0)
Центризбирком РФ разрешил регионам отказаться от бумажных бюллетеней
Рост цен и инфляция вдвое выше прогнозов (3)
В Москве не хватает "профессий будущего" (10)
Великая Латвия пишет "Россия" с маленькой буквы (8)
Герои-мошенники (49)
Послать детей в шахту, защитив от марксизма и сотонизма. (2)
Если тебе стало плохо, можно помереть - это бесплатно (11)
Киев не готов к компромиссам (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: И года не прошло
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предложил принять закон о дробовиках для СВО сразу в трёх чтениях
Михаил Делягин Михаил Делягин: Малый бизнес ударная сила российской геополитики!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Про французские выборы
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: За день до выборов в Британии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss