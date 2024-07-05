Премьер Британии Сунак уходит. Лейбористская партия по итогам выборов получила 326 из 650 мест в палате общин. Сунак уже поздравил лидера лейбористов с победой.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после победы на выборах в палату общин пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

По его словам, после 14 лет правления Консервативной партии «сияние возвращается для страны», теперь появилась возможность вернуть свое будущее.

150 лет назад премьером Великобритании стал еврей-христианин, консерватор Бенджамин Дизраэли. По результатам последних выборов, новым премьером станет этнический англичанин - прихожанин синагоги, лейборист Кир Стармер.

А.Б.