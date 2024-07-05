В Кремле не интересуются никабами

В Кремле не принимают участия в никаких дискуссиях насчёт возможного запрета на ношение никабов в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это странное заявление. Вроде бы все правильно: вопрос этический и религиозный, верховной власти участвовать не обязательно.
Но мы же понимаем, что это неправда! Вопрос очень острый, серьезный, и в конечном итоге либо закон придется подписывать президенту, либо вообще указ. И что, вот так без обсуждения подпишет? Как увеличение пошлины на ввоз бочковой селедки?
Кстати, в Турции за ношение определенных видов одежды предусмотрено даже уголовное наказание. Это в стране, сто лет назад бывшей еще центром Халифата. В Узбекистане президент подписал закон, в Таджикистане указ... А у нас что, все обойдется мнением общественности?
Кстати, я бы, будь это у нас возможно, этот вопрос и правда оставил на решение общества, не вмешивая сюда государство и репрессивный аппарат. Но, боюсь, время уже упущено.
Того и гляди, и в Москве женщины, не имеющие никакого отношения к исламу, будут опасаться появляться на людях с непокрытой головой, как в 18-м веке...
А.Б.
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Кущ никакбы написал 05.07.2024 11:53
Как написано на шлеме исконно узкого алексашки невского
Его Святейшество рессказывали, про себя - написал 05.07.2024 11:14
- Опаздываю на курсы тайм-менеджмента.
- У тебя джинсы обоссаны...
- Это очень экономит время.