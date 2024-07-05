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Московский листок

Задолженность Украины перед МВФ вывела ее в мировые лидеры по долгам

Опубликовано 05.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Задолженность Украины перед МВФ вывела ее в мировые лидеры по долгам

Задолженность Украины перед Международным валютным фондом после получения нового кредитного транша выросла до 13,8 миллиарда долларов, что сделало страну вторым основным заемщиком фонда вместо Египта.

Многолетним лидером является Аргентина, которая в 2018 году получила крупнейшую в историю МВФ кредитную линию на 57 миллиардов долларов. На трех основных должников приходится 46% всех кредитов фонда.

В пятерку входят Эквадор, который задолжал фонду 8,55 миллиарда долларов, и Пакистан с долгом в 8,4 миллиарда долларов. В топ-10 также находятся Ангола, Колумбия, Кения, Кот-д'Ивуар и Бангладеш.

Получается, Украина должна МВФ денег в 5 раз больше, чем Бангладеш. И МВФ уже заявил, что списыывать долги не намерен...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Какая разница
Кущ никому не должен написал 05.07.2024 11:23
Все равно кацапы будут отдавать
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