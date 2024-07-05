РПЦ начнёт брать оплату с прихожан «натурой»

Любопытный указ подписал ростовский митрополит Меркурий. Согласно документу, если у прихожан нет денег на услуги церкви, называемые "требами", например, на венчание или крещение, то им придётся убираться в храме или же выполнять иные распоряжения священников.

На бумаге это благородно назвали «участием в социально-благотворительных проектах».

В целом ростовский митрополит интересный человек, в отличие от многих иерархов церкви, креативный. Но на этот раз креативность оказалась избыточной. Хотя практика отрабатывать что-то для церкви - старинная, и сегодня тоже работает.

Но возникает вопрос - так ли уж нужно это венчание или крещение, если потом после него надо месяц грязь выносить. И что, если нет денег на крещение, то в церкви откажут окрестить младенца бесплатно?

Мне так кажется, Иоанн Креститель денег за купание в Иордане не брал...

А.Б.