РПЦ начнёт брать оплату с прихожан «натурой»

Любопытный указ подписал ростовский митрополит Меркурий. Согласно документу, если у прихожан нет денег на услуги церкви, называемые "требами", например, на венчание или крещение, то им придётся убираться в храме или же выполнять иные распоряжения священников.
На бумаге это благородно назвали «участием в социально-благотворительных проектах».
В целом ростовский митрополит интересный человек, в отличие от многих иерархов церкви, креативный. Но на этот раз креативность оказалась избыточной. Хотя практика отрабатывать что-то для церкви - старинная, и сегодня тоже работает.
Но возникает вопрос - так ли уж нужно это венчание или крещение, если потом после него надо месяц грязь выносить. И что, если нет денег на крещение, то в церкви откажут окрестить младенца бесплатно?
Мне так кажется, Иоанн Креститель денег за купание в Иордане не брал...
А.Б.
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