Опоздание в законе

Работников предлагают не наказывать за опоздание на работу из-за непогоды.

Речь идет о случаях, связанных с тяжелыми погодными условиями. К ним планируется отнести метель, сильный гололед, ливень, шторм и жару выше +28,5°C.

Если опоздание сотрудника на работу обусловлено непогодой, то к нему не должны применять дисциплинарное взыскание. Так считает группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким. Они инициировали поправки в ст. 192 Трудового кодекса и внесли законопроект1 об этом в Госдуму.

Мне кажется, прежде, чем вводить какие-то новые нормы, неплохо изучить уже имеющиеся и оценить, насколько они сейчас соблюдаются или не соблюдаются.

Честно говоря, опоздание из-за жары ничего, кроме улыбки не вызывает. Опаздывать нельзя ни в какую погоду.

Опоздание на работу может быть квалифицировано как нарушение трудовой дисциплины и повлечь дисциплинарное наказание предусмотренное статьей 192 ТК РФ. Необходимо помнить, что отсутствие на рабочем месте более 4 часов в течении рабочего дня влечет угрозу увольнения по ст. 81 ТК РФ.

А вот приступать к работе в сильную жару нельзя! Как нельзя работать на свежем воздухе в дождь, сильный ветер и снегопад - это уже норма техники безопасности. Хотя бы в силу того, что строительные работы связаны с использованием электрического тока, а работника может просто убить на месте.

Но я сейчас часто вижу рабочих, копающих канавы и в дождь, и в снег... Да и нет нигде тех инженеров по технике безопасности в штатах. Они ведь только "мешают работать"... Особенно там, где распространена самозанятость, часто фиктивная. Самозанятый инженер по технике безопасности просто не может существовать. Пока строительные организации были государственными, такие должности, как инженер по ТБ могли вводиться, но как только они стали коммерческими, эти работеники исчезли - кто ж заставит организацию платить зарплату человеку, который "мешает" работать.

Естественно, травматизм и смертность на производствен выросли, но их научились маскировать. Скажем, за рабочего, офрмленного самозанятым, по Трудовому кодексу никто не отвечает. А если он, вдобавок, мигрант, то его фактически просто нет. И для трудовой инспекции в том числе.

Однако с той же жарой - есть регионы, например, Алтайский край, где строители раньше получали надбавку "за засушливость климата" в 15 процентов - считай, за жару, которая летом в тех краях часто зашкаливает за 40 градусов. Это не опоздание из-за жары, это конкретные цифры в градусах, а также рублях и копейках. И есть границы, за которыми вообще работать на воздухе нельзя, да по сути и невозможно.

Все это должно быть прописано и главное - должно соблюдаться. Но если можно не соблюдать, то и не будут.

И потом - как оформлять "разрешение на опоздание"? Иванову опоздать можно, а Петрову нет? Или надо выпускать приказ, согласно которому можно всем?

Но тогда речь должна идти о сокращении рабочего дня в связи с тяжелыми погодными условиями. Нужно прописать, какими конкретно, и в каких пределах?

Скажем, в странах Южной Европы традиционно практикуется сиеста - фактически длинный рабочий перерыв в те часы, когда работать все равно невозможно.

У нас предлагается фракцией ЛДПР сократить рабочее время с начала рабочего дня? Неплохо, но как быть с теми видами производства, которые носят непрерывный характер? Где одна смена уходит, а на ее место тут же заступает другая, по графику. Тут опоздание на смену нарушает производственный процесс.

Допустим, видитель травая, у которого завершилась смена, должен сменяться водителем другой смены практически немедленно, иначе встанет вся линия трамваев...

И знаете, что самое смешное?

Работодателям придется оплачивать те часы, которые войдут в сокращенное рабочее время, как сверхурочные! Иначе встанет производственный процесс.