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Московский листок

Байден ждет, что господь его попросит

Опубликовано 06.07.2024 в разделе комментариев 3

сша война рф
Байден ждет, что господь его попросит

Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае, «Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

Ну, господь бог чаще выражает свою волю не столь пафосно, без схождения с небес. Например, в виде апоплексического удара, с которым ничего не сможет поделать даже руководство Демпартии. Ну или в виде банального кирпича - именно так, от куска черепицы погиб в расцвете сил знаменитый царь Пирр, в силу чего не смог повторить достижений своего предка Алекесандра Македонского.

От куска кирпича, впрочем, еще может защитить личная охрана, а вот от инсульта - никак...

Но, видимо, господь не торопится сходить с небес, и США в случае победы Байдена, продолжат политику, которую для нашей страны уместно назвать катастрофической.

Мир на пороге большой войны, и наивно считать, что так уж многие ее не хотят. Есть очень много народу, кого война очень даже устроит. Война очень выгодна, когда ведется чужими руками на чужой территории. Европу война разоряет, а Америку обогащает.

А Россия вообще никого не интересует. Как и Украина. Как война ирокезов с делаварами, в результате которой образуются несколько штатов, почти свободных от населения...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Ksilo написал 06.07.2024 12:07
В кацапии, как известно, квалификация прозекторов и ветеринаров ниже плинтуса. К тому же они полностью зависят от импортных комплектующих, инструментов и химикатов (лекарств). Так, что мы еще посмотрим, кто кого. Скорее Байден спляшет на похоронах коллективных самоубийц из кацапской думы, кгб, фсб, фсо, фапси, свр, гкчп.
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Наивные кацапы
Кущ не наивный написал 06.07.2024 11:51
Так Адольф Алоизыч тщетно надеялся на плохое здоровье Рузвельта. И перед выборами 1944 он действительно был плох. Что не помешало ему переизбраться и додавить художника
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война обогощает участников войны с обеих сторон, приглядитесь,
новые хозяева России богатеют колоссально написал 06.07.2024 11:49
Россия очень интересует владельцев России, как лично меня интересует мои члены, включая все члены моего организма, пусть еврейского , но у меня другого просто нет. И если зубик скушал кариес, я очень переживаю, не говоря о других членах моего организма. Вот. Это самое. И вся команда Путина любит пользоваться услугами рабов , то есть нас с вами, в той или иной степени.
И моя претензия к вам, простите великодушно старика Сорина, это оболванивание нас с вами, в той или иной степени конечно, то есть необходимо говорить прямо хозяин России захотел новых рабов и новые территории, получил отпор, а вы что излагаете?
Байден, Демпартия, ирокезы.
Стоп войне. Пыньку в ж опу. Свободные выборы.
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