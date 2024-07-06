Байден ждет, что господь его попросит

Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае, «Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

Ну, господь бог чаще выражает свою волю не столь пафосно, без схождения с небес. Например, в виде апоплексического удара, с которым ничего не сможет поделать даже руководство Демпартии. Ну или в виде банального кирпича - именно так, от куска черепицы погиб в расцвете сил знаменитый царь Пирр, в силу чего не смог повторить достижений своего предка Алекесандра Македонского.

От куска кирпича, впрочем, еще может защитить личная охрана, а вот от инсульта - никак...

Но, видимо, господь не торопится сходить с небес, и США в случае победы Байдена, продолжат политику, которую для нашей страны уместно назвать катастрофической.

Мир на пороге большой войны, и наивно считать, что так уж многие ее не хотят. Есть очень много народу, кого война очень даже устроит. Война очень выгодна, когда ведется чужими руками на чужой территории. Европу война разоряет, а Америку обогащает.

А Россия вообще никого не интересует. Как и Украина. Как война ирокезов с делаварами, в результате которой образуются несколько штатов, почти свободных от населения...

А.Б.