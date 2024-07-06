МИД допускает корректировку ядерной доктрины

В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — объяснил Рябков.

То есть понятно, если доктрина и будет корректироваться, то в сторону ужесточения.

Собственно, главное в нашей ядерной доктрине - это что Россия обязуется не наносить удар первой, ни тактическим, ни, тем более, стратегическим ядерным оружием. И это единственное, что можно корректировать, больше, в общем, нечего.

А.Б.