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Московский листок

МИД допускает корректировку ядерной доктрины

Опубликовано 06.07.2024 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
МИД допускает корректировку ядерной доктрины

В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — объяснил Рябков.

То есть понятно, если доктрина и будет корректироваться, то в сторону ужесточения.

Собственно, главное в нашей ядерной доктрине - это что Россия обязуется не наносить удар первой, ни тактическим, ни, тем более, стратегическим ядерным оружием. И это единственное, что можно корректировать, больше, в общем, нечего.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Crossr написал 06.07.2024 12:13
Кацапский мид не может ничего корректировать. В кацапском миде работают пи3дaбoлы и дeгeнepaты. Если бы у кацапов было хоть что-то работоспособное, то они бы давно его продемонстрировали на Новой Земле или в Капустином Яру. Или в космосе.
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