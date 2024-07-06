Лавров пока не пробовал пудинг

На вопрос о том, изменятся ли отношения Москвы и Лондона при правительстве лейбористов во главе со Стармером, Лавров ответил, что дипломатия - это не гадание, и напомнил английскую пословицу про пудинг: чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать.

Пробовал я британский пудинг в Британии... В общем, чтобы понять, что перед тобой говно, не обязательно пробовать его на вкус. Хотя дотошность дипломатов всем известна...

В принципе, периоды правления лейбористов для Британии всегда были полезными. Например, восстановление британской экономики в послевоенный период или удачное управление Большим Лондоном при Кене Ливингстоне.

Ну и отношения с Россией всегда были лучше при лейбористах. Хотя, конечно, принципиальных изменений в британской политике от перемены мест не бывает. Тем более, что у власти в РФ политическая сила, которая куда ближе к консерваторам...

А.Б.