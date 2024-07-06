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Московский листок

Предложения Путина не понравились

Опубликовано 06.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Предложения Путина не понравились

Западные политики не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил Путин, сообщил Дмитрий Песков.

Президент Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы.

Может, им предложения не понравились, а?

Нет, ну правда, чего им не нравится?

 А.Б.



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