Предложения Путина не понравились

Западные политики не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил Путин, сообщил Дмитрий Песков.

Президент Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы.

Может, им предложения не понравились, а?

Нет, ну правда, чего им не нравится?

А.Б.