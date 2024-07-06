Традиционные ценности России - что же это?

К сожалению, перечисленные в первой части традиционные русские ценности – это не все ценности.

5. Пьянство.

Власти России и её интеллигенция сделали пьянство традиционной ценностью России. «Веселие Руси есть пити, не может без того быти», - идёт ещё от князя Владимира Святого, ну, а дальше бездельным дворянству и интеллигенции России нечем было свободное время занять, а пьянство - лучшее средство от скуки.

Энгельгардт сообщает: «Все, что пишется в газетах о непомерном пьянстве, пишется корреспондентами, преимущественно чиновниками, из городов. Повторяю, мужик, даже и отпетый пьяница -- что весьма редко -- пьющий иногда по нескольку дней без просыпу, не имеет того ужасного вида пьяниц, ведущих праздную и сидячую комнатную жизнь, пьяниц, с отекшим лицом, дрожащими руками, блуждающими глазами, помраченным рассудком. Такие пьяницы, которых встречаем между фабричными, дворовыми, отставными солдатами, писарями, чиновниками, помещиками, спившимися и опустившимися до последней степени, между крестьянами -- людьми, находящимися в работе и движении на воздухе, -- весьма редки, и я еще ни одного здесь такого не видал, хотя, не отрицаю, при случае крестьяне пьют шпарко. Я часто угощаю крестьян водкой, даю водки помногу, но никогда ничего худого не видел».

И эта традиционная ценность пьянства, как с нею большевики и ни боролись, и сегодня никуда не делась. По данным на 2018 год Россия по уровню потребления алкоголя находилась на 26 месте в мире, а вы пошарьте в интернете и увидите, что тем гражданам, кто проводит жизнь не на заводе и в поле, а у компьютера, и говорить больше не о чём, кроме как о том, что вот «скоро пятница и мы снова нажрёмся». Это же от царя идёт:

«Мы не грустим от поражений

И не ликуем от побед.

Источник наших вдохновений –

Дадут нам водки или нет».

6. Холуйство.

Видовым признаком российского интеллигента, опять-таки, идущего от дворянства, является холуйство, настолько явное, что и Грибоедов своему главному герою заложил причину отказа от службы: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». А поскольку дворянство и интеллигенция всегда позиционировали себя как образец русского человека, а интеллигенция, забившая собою все СМИ, таким образцом по сей день является, то холуйство стало традиционной русской ценностью, бережно хранимой всякими там толстЫми.

Вот в интернете обратили внимания на автора гимна СССР, Сергея Михалкова, которому жутко завидовала вся советская интеллигенция, да и как не завидовать, если он получил чуть ли ни все награды от всех властей. И этот член ВКП(б) с 1950 года, облизывая анус власти, сначала написал текст Гимна со словами:«Нас вырастил Сталин – на верность народу», - потом охотно переписал текст ещё два раза - сначала без всякого Сталина, а потом этот старый коммунист написал текст и без Ленина и коммунизма.

Когда вкусно кормят, можно хоть про Сталина, хоть про царя, хоть про фюрера духоподъемного насочинять на зависть тем интеллигентам, которые до ануса власти ещё не добрались.

И вслед за интеллигенцией холуйство стало традиционной русской ценностью и для народа, Энгельгардт свидетельствует: «Такой крестьянин, который, бросив землю, уйдя из деревни и поступив на службу, попал на линию, в деревню уже не возвращается и старается выписать к себе жену с детьми. Попавший на линию начинает обыкновенно презирать черную мужицкую работу, предпочитает более легкую лакейскую службу, одевается по-немецки, ходит при часах, старается о том, чтобы у него было как можно более всякой одежи. Жена его стремится в барыни и завидует такой-то и такой-то товарке, которая ранее ушла из деревни в Москву, живет с купцом и имеет семнадцать платьев».

7. Отказ от творчества.

Русские дворянство и за ним и интеллигенция, стремясь услужить, совершенно не ценит свободу, хотя постоянно о свободе болтает. Отсюда так просто, без какого-либо особого сопротивления народа, нынешняя власть в России, набранная из таких интеллигентов, как сам Пётр Толстой, начисто уничтожили свободу слова. Дело в том, что свобода, как таковая, нужна человеку для творчества, чтобы с помощью творчества найти, как сделать так, чтобы было лучше, чем раньше. Но холую творчество не требуется – что делать, ему укажет хозяин или авторитет. Холую важно занять высокую холуйственную должность, как занял её сам Толстой с остальными депутатами, холуйствующие перед теми, кто захватил в России государственную власть и выпускает для граждан на экраны ТВ артистов в роли президента Путина.

Вот смотрите. Скажем, в нашей, так сказать, науке высокие холуйственные должности – это должности кандидатов и докторов наук, и должности академиков. И у нас этого добра было, как говна. Скажем, к 90-м годам в СССР жило 5,5% населения мира, но в СССР, так сказать, работал каждый четвёртый учёный мира. Круто? Но в реальных научных дисциплинах - химия-физика-биология - из 850 лауреатов Нобелевской премии - лишь 11 советских и российских. Да и то, такие как Ландау или Гинзбург получили премии не как что-то открывшие в физики, а как евреи.

И как большевики и ни старались привить творчество всемерным развитием стахановского движения и конкуренции в науке, но холуйственная тупость возродилась и в нынешней России.

По итогам 2023 года РФ опустилась на 22-е место в рейтинге мировых научных центров, пропустив вперед Австрию и Тайвань. Лишь два российских научных центра вошли в перечень из 500 ведущих исследовательских организацией мира, причёмРоссийская академия наук опустилась на 94-е место, хотя в рейтинге-2021 занимала 44-ю позицию, МГУ опустился на 420-е место, потеряв 111 мест за последние 6 лет, а Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», даже не попадает в топ-500 научных центров второй год подряд.

8. Нет гордости за результаты своего труда

Но раз нет творчества, то нет и результатов, которыми труженик мог бы гордиться. Не было таких результатов у русского дворянства и интеллигенции, и не стало интереса к результатам своего труда у масс. Нет, у народа, у крестьян, была поговорка:«Не тот пахарь, кто много пашет, а тот, кто любуется своей пахотой», - но в своей массекак попало пашущие мало уважали и даже ненавидели таких любующихся результатами, и равняться на худших было правилом массовых русских, «равнение на худших» - было реальной традиционной русской ценностью.

В книге «Письма из деревни» Александр Энгельгардт постоянно обращает внимание, что в русских традициях было в работе равняться на худшего, к примеру, описывая работу женщин даже одной большой крестьянской семьи, Энгельгардт пишет: «Даже в полевых работах бабы этого двора …если одна оставила высокое жнитво, то и все другие оставляют такое же. Словом, работают хуже, чем наемные батрачки».

9. Воровство.

Обратите внимание, как нагло и подло была разворована собственность СССР, и тут не надо всё валить на евреев, если была возможность, то русские не отставали. И это идёт со старины. Энгельгардт: «Мужик, говорят, вор; старосты, приставщики, батраки - все, говорят, воры… Конечно, крестьянин не питает безусловного, во имя принципа, уважения к чужой собственности, и если можно, то пустит лошадь на чужой луг или поле, точно так же, как вырубит чужой лес, если можно, увезет чужое сено, если можно, -- все равно, помещичье или крестьянское, -- точно так же, как и на чужой работе, если можно, не будет ничего делать, будет стараться свалить всю работу на товарища… Как бы то ни было, но я думаю, что в отношении воровства мужики отнюдь не хуже людей из образованного класса. Существует поговорка: «казенного козла за хвост подержать -- можно шубу сшить», и уж, конечно, не мужики создали эту поговорку…».

И эту традиционную русскую ценность не народ, в все эти толстЫе и прочие кнопкодавы бережно хранят, желая только, чтобы воры с ними делились.

10. А пренебрежение к законам.

Салтыкову-Щедрину приписывают изречение: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Ну, а как исполнять законы, которые напридумывали дебилы Госдумы?

В СССР была свобода – было очень мало законов, а ведь именно законы регламентируют и ограничивающих свободу граждан. В связи с чем любой юрист СССР знал практически всё законодательство, знал, как законы связаны друг с другом, наконец, профессия юриста была достаточно престижна, и к юристам предъявляли достаточно высокие требования. В юристы СССР шли не для того, чтобы наворовать, как нынешний полковник Захарченко или как судья Хахалева.

И вот к власти пришли идиоты-интеллигенты СССР. И пошло-поехало. Эти идиоты результатом своей работы считают не улучшение жизни народа, а количество принятых ими законов. Скажем, предшествовавшая этой Госдума VII созыва приняла 2672 закона, а эта только в 2023 году Госдума приняла 694 закона.Уже не только кретины-депутаты, а и юристы не знают и не пробуют узнать, какие законы действуют в России. А как народу их исполнять? И именно так и было при царе – Петербург штамповал законы, которые народ не понимал и не принимал.

И это не могло не сделать традиционной русской ценностью наплевательское отношение к законам – как к тому, что не тебе полезно, а полезно только тем, кто с помощью этих законов тебя грабит. Вот примером к этой мысли такая статистика.

В России живёт менее 150 миллионов человек и при 46 миллионах автомобилей в ДТП гибнет ~17 тысяч человек в год. А во всем ЕС живёт 450 миллионов человек, которые ездят на 242 миллионах автомобилей, но в 2020 году в ЕС в ДТП погибло 18 тысяч человек. Нет уважения даже к полезным законам, до того идиоты Думы замордовали весь народ своим идиотизмом.

***

Что в итоге? Пришедшие к власти в умах граждан России интеллигенты уничтожили самые ценные традиционные ценности России, и притащили с собою свою мерзость – то, что у интеллигенции считается ценностью. А теперь эти подонки завякали про те традиционные ценности, которые они же и уничтожили.