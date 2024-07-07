Почему меня на колбасу?

В РФ запустили систему социального рейтинга граждан, которая будет оценивать полезность человека для государства, а также его личные перспективы. Проект социального скоринга «Мы» разработал Российский государственный социальный университет (РГСУ.

«Вести образования» сообщают: сейчас участие в программе носит добровольный характер. Чтобы получить оценку своего текущего социального статуса, необходимо пройти анкетирование. В анкету входят вопросы об образовании, наличии детей и иждивенцев, источниках доходов, льготах, закредитованности, судимости, наличии соцсетей, участии в общественной жизни, госнаградах, знании языков, приверженности спорту, здоровому образу жизни.

После прохождения опроса система выдает скоринг, который состоит из двух компонентов: первый — социальный статус человека или его «заслуги» на текущий момент, второй — его социальный уровень, то есть оцифровка его «перспектив» с точки зрения государства.

На сайте «Мы» говорится, что «цифры социального рейтинга никак не влияют на жизнь, на доступность услуг или карьерную траекторию. Но как знать, чем эти цифры станут для Вас в будущем?..»

Авторы проекта «Мы» ранее уже предлагали связать скоринг-код с личными данными гражданина, такими как СНИЛС, ИНН, сведениями из паспорта и номером телефона. Это, по их мнению, поможет разделить граждан на классы по полезности для государства.

Ну, что до меня, то я прохожу по классу "на колбасу", если говорить о полезности для этого государства, но в перспективе могу сгодиться только на собачий корм.

На самом деле вполне справедливый итог жизни, потраченной на расширение пространства свободы, в первую очередь свободы слова и мысли. А пришел в итоге - к чему пришел, сами знаете... На колбасу!

А.Б.