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Московский листок

Лукашенко предложил россиянам и украинцам приобретать землю в селах Беларуси

Опубликовано 07.07.2024 в разделе комментариев 3

белоруссия лукашенко
Лукашенко предложил россиянам и украинцам приобретать землю в селах Беларуси

Лукашенко предложил белорусам, а также их друзьям россиянам и украинцам приобретать участки земли в неперспективных белорусских деревнях, чтобы восстановить их.

"Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть средние и совсем маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Это чудо места, отметил президент, подчеркнув, что они не должны погибнуть.

"А кто их восстановит и их сохранит? Мы с вами", - подчеркнул он.

Такое предложение с запаздыванием лет на сорок - еще Горбачев похожие предложения делал.

Во-первых, "мы с вами" - это лукавство. Восстанавливать деревни вместо белорусского государства должны будут "понаехавшие" "богатенькие буратины", а местные жители именно за это будут их тихо ненавидеть.

В Финляндии, например, прямо сейчас тысячи россиян, купивших в свое время какое-то деревенское жилье, теряют его - надо же платить, а платежи не проходят, и через границу не пропускают, тем более с деньгами. Жулье, в общем...

А много лет назад десятки тысяч россиян, приобретавшие недвижимость в Чехии, были ограблены чешским государством.

Ну а те, кто приобрел что-то на Украине - сами знаете. Тем, кто покупал что-то в Крыму, повезло. В том числе и украинцам, кстати. А вот в Херсонской или Одесской области - не приведи господь...

Но ведь и в России покупать развалюху в деревне - тоже большой риск.

Мы с мамой еще в горбачевские времена купили дом в дальнем Подмосковье, еще удачно - она и сейчас там воспитывает кошку. Так что опыт имеется.

Естественно, никакого благоустройства, даже водопровода нет. Про мифический газ вообще молчу. Все за свой счет или никак. Местные - воры и пьянь. Я давно на это землевладение "забил", но маме нравится. Особенно когда на даче в Крыму стало небезопасно, да еще и не доедешь.

Поэтому очень хорошее предложение, Александр Григорьевич, но спасибо. Сначала инвестируйте в инфраструктуру, обеспечьте правовые гарантии, а мы еще все равно подумаем... Хотя сама по себе тихая Белоруссия - это хороший вариант, чтобы встретить старость...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Kiisu написал 07.07.2024 12:19
Якщо луку насадить на дрючок (дивiсь на Кадафи). То мабуть вийде гарно опудало.
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Себе купи
Кущ предлагает написал 07.07.2024 11:52
участок на заброшенном кладбище, таракан дустозависимый
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раб Божий Сорин И.Л.-
Анал изируя, прихо жу к выводе написал 07.07.2024 11:38
- мало кто пережует потуги мыслителей. Это под силу только специалистам ищущих там различную информацию, векторы политических, или социальных тенденций. Впустую нагружать психику и разум многим лень, да и не рационально для психологического здоровья.
Сварить из этой каши что-то вразумительное не каждому под силу, все кончается эмоциональной перегрузкой и отторжением. Вряд ли кто-либо, что-либо может расшатать, а только добавит пустого шума к уже имеющемуся. Вообще демократия это для людей и обществ способных перерабатывать большие объемы информации делать выводы размышлять и реализовывать свою позицию скажем на выборах. Все это на пост советском пространстве не востребовано из-за отсутствия главных событий потребителей этих усилий. Большинство информационных ресурсов и их контент не представляют никакой угрозы не режиму ни власти какую бы информацию они не публиковали. Это ни на что не влияет, население этих стран находится на одной финансовой, социальной пуповине с властью и без этой пуповины не может существовать так же, как и не имеет достаточного развития и компетентности чтобы усвоить элементарное. Пример населения СССР, имевшего минимум информации, но понимавшем гораздо больше чем нынешнее поколение. Избыток информации приводит быстрее к тупости чем ее недостаток, заставляющий искать и размышлять. Что касается к примеру иинфоврагов Путина, то как бы это не было парадоксально для него самого, самый больший вред ему причинили именно его личные пропагандисты такие как Соловьев, Симонян и многие другие, так как они повлияли на ситуацию значительней и деструктивней чем какой-либо в его понимании враг. Феномен путинизма в том, что он не сможет построить даже диктатуру, ибо диктатура с подавленной коррупцией исторический эпизод-стабилизатор для размышления общества куда двигаться. Как понятно и диктатура не удалась, а удалось битье случайных мальчиков от злости, тупости и бессилия.
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