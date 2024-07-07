Лукашенко предложил россиянам и украинцам приобретать землю в селах Беларуси

Лукашенко предложил белорусам, а также их друзьям россиянам и украинцам приобретать участки земли в неперспективных белорусских деревнях, чтобы восстановить их.

"Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в Беларуси есть средние и совсем маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Это чудо места, отметил президент, подчеркнув, что они не должны погибнуть.

"А кто их восстановит и их сохранит? Мы с вами", - подчеркнул он.

Такое предложение с запаздыванием лет на сорок - еще Горбачев похожие предложения делал.

Во-первых, "мы с вами" - это лукавство. Восстанавливать деревни вместо белорусского государства должны будут "понаехавшие" "богатенькие буратины", а местные жители именно за это будут их тихо ненавидеть.

В Финляндии, например, прямо сейчас тысячи россиян, купивших в свое время какое-то деревенское жилье, теряют его - надо же платить, а платежи не проходят, и через границу не пропускают, тем более с деньгами. Жулье, в общем...

А много лет назад десятки тысяч россиян, приобретавшие недвижимость в Чехии, были ограблены чешским государством.

Ну а те, кто приобрел что-то на Украине - сами знаете. Тем, кто покупал что-то в Крыму, повезло. В том числе и украинцам, кстати. А вот в Херсонской или Одесской области - не приведи господь...

Но ведь и в России покупать развалюху в деревне - тоже большой риск.

Мы с мамой еще в горбачевские времена купили дом в дальнем Подмосковье, еще удачно - она и сейчас там воспитывает кошку. Так что опыт имеется.

Естественно, никакого благоустройства, даже водопровода нет. Про мифический газ вообще молчу. Все за свой счет или никак. Местные - воры и пьянь. Я давно на это землевладение "забил", но маме нравится. Особенно когда на даче в Крыму стало небезопасно, да еще и не доедешь.

Поэтому очень хорошее предложение, Александр Григорьевич, но спасибо. Сначала инвестируйте в инфраструктуру, обеспечьте правовые гарантии, а мы еще все равно подумаем... Хотя сама по себе тихая Белоруссия - это хороший вариант, чтобы встретить старость...

А.Б.