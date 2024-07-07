Лукашенко предложил россиянам и украинцам приобретать землю в селах Беларуси

Лукашенко предложил белорусам, а также их друзьям россиянам и украинцам приобретать участки земли в неперспективных белорусских деревнях, чтобы восстановить их.
"Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.
По словам Лукашенко, в Беларуси есть средние и совсем маленькие деревни, где раньше проживало много людей. Это чудо места, отметил президент, подчеркнув, что они не должны погибнуть.
"А кто их восстановит и их сохранит? Мы с вами", - подчеркнул он.
Такое предложение с запаздыванием лет на сорок - еще Горбачев похожие предложения делал.
Во-первых, "мы с вами" - это лукавство. Восстанавливать деревни вместо белорусского государства должны будут "понаехавшие" "богатенькие буратины", а местные жители именно за это будут их тихо ненавидеть.
В Финляндии, например, прямо сейчас тысячи россиян, купивших в свое время какое-то деревенское жилье, теряют его - надо же платить, а платежи не проходят, и через границу не пропускают, тем более с деньгами. Жулье, в общем...
А много лет назад десятки тысяч россиян, приобретавшие недвижимость в Чехии, были ограблены чешским государством.
Ну а те, кто приобрел что-то на Украине - сами знаете. Тем, кто покупал что-то в Крыму, повезло. В том числе и украинцам, кстати. А вот в Херсонской или Одесской области - не приведи господь...
Но ведь и в России покупать развалюху в деревне - тоже большой риск.
Мы с мамой еще в горбачевские времена купили дом в дальнем Подмосковье, еще удачно - она и сейчас там воспитывает кошку. Так что опыт имеется.
Естественно, никакого благоустройства, даже водопровода нет. Про мифический газ вообще молчу. Все за свой счет или никак. Местные - воры и пьянь. Я давно на это землевладение "забил", но маме нравится. Особенно когда на даче в Крыму стало небезопасно, да еще и не доедешь.
Поэтому очень хорошее предложение, Александр Григорьевич, но спасибо. Сначала инвестируйте в инфраструктуру, обеспечьте правовые гарантии, а мы еще все равно подумаем... Хотя сама по себе тихая Белоруссия - это хороший вариант, чтобы встретить старость...
А.Б.
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Kiisu написал 07.07.2024 12:19
Кущ предлагает написал 07.07.2024 11:52
Анал изируя, прихо жу к выводе написал 07.07.2024 11:38
Сварить из этой каши что-то вразумительное не каждому под силу, все кончается эмоциональной перегрузкой и отторжением. Вряд ли кто-либо, что-либо может расшатать, а только добавит пустого шума к уже имеющемуся. Вообще демократия это для людей и обществ способных перерабатывать большие объемы информации делать выводы размышлять и реализовывать свою позицию скажем на выборах. Все это на пост советском пространстве не востребовано из-за отсутствия главных событий потребителей этих усилий. Большинство информационных ресурсов и их контент не представляют никакой угрозы не режиму ни власти какую бы информацию они не публиковали. Это ни на что не влияет, население этих стран находится на одной финансовой, социальной пуповине с властью и без этой пуповины не может существовать так же, как и не имеет достаточного развития и компетентности чтобы усвоить элементарное. Пример населения СССР, имевшего минимум информации, но понимавшем гораздо больше чем нынешнее поколение. Избыток информации приводит быстрее к тупости чем ее недостаток, заставляющий искать и размышлять. Что касается к примеру иинфоврагов Путина, то как бы это не было парадоксально для него самого, самый больший вред ему причинили именно его личные пропагандисты такие как Соловьев, Симонян и многие другие, так как они повлияли на ситуацию значительней и деструктивней чем какой-либо в его понимании враг. Феномен путинизма в том, что он не сможет построить даже диктатуру, ибо диктатура с подавленной коррупцией исторический эпизод-стабилизатор для размышления общества куда двигаться. Как понятно и диктатура не удалась, а удалось битье случайных мальчиков от злости, тупости и бессилия.