45 кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ выступили с протестом против электронного голосования

ЦИК РФ одобрил порядок электронного голосования, предусматривающий возможность проведения выборов без бумажных бюллетеней непосредственно на избирательном участке или за его пределами, констатируют кандидаты.

"Решением ЦИК на выборах в Московскую городскую Думу и местное самоуправление начиная с 2024 года создаются условия для полной ликвидации голосования бумажными бюллетенями. Москвичей-избирателей власти фактически вынуждают для голосования использовать платформу дистанционного электронного голосования, которая полностью находится в ведении Департамента информационных технологий Правительства Москвы", сказано в заявлении.

И даже высказываются почти радикально: "...провластные политтехнологи и их хозяева считают, что сегодня можно спокойно принять любое неприемлемое решение, и уже практически открыто рисовать желаемый для господствующего класса результат выборов".

Естественно, логика требует коллективного снятия всех 45 кандидатов и призыва сделать тоже самое всем кандидатам, относящим себя к оппозиции. Ну или хотя бы угрозы такого смнятия... Тогда можно оспорить такие "выборы", где правила меняются по ходу кампании.

Но ничего подобного не произошло. Только шесть лозунгов в конце, которые никого ни к чему не обязывают. И 45 фамилий, которые даже для меня почти ничего не говорят...

Естественно, никто ни откуда не снимется, выборы пройдут, все признают их итоги, Леня Зюганов снова возглавит фракцию, а Зубрилин - столичную организацию "непримиримых борцов". Кто там еще пройдет, не знаю, может и никто больше - не нужно. Тех депутатов, которые могли пройти вопреки, убрали из списка сами "кпрфники" - называть их коммунистами язык как-то не поворачивается...

А.Б.