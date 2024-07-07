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Московский листок

В России некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на ускорение инфляции

Опубликовано 07.07.2024 в разделе комментариев 1

кризис экономика цены
В России некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на ускорение инфляции

В первую очередь речь идет о поступающих на прилавки в большом количестве сезонных овощах и фруктах. Также летом на фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на одежду и обувь.

Кроме того, в стране могут начать дешеветь некоторые объекты недвижимости, что объясняется прекращением программы льготной ипотеки.

Это называется "везением второго сорта". Например, вам на голову упал кирпич. но мимо проезжала "скорая".

И потом, где дешевизна? Черешня уже отходит, а на прилавках все одно по 400 рублей. Клубника по 500. Что-то дешевизна какая-то странная...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
Цукенг написал 07.07.2024 12:08
Все идет по плану. Паникеров к стенке.
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