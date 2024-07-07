В России некоторые товары и продукты дешевеют, несмотря на ускорение инфляции

В первую очередь речь идет о поступающих на прилавки в большом количестве сезонных овощах и фруктах. Также летом на фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на одежду и обувь.
Кроме того, в стране могут начать дешеветь некоторые объекты недвижимости, что объясняется прекращением программы льготной ипотеки.
Это называется "везением второго сорта". Например, вам на голову упал кирпич. но мимо проезжала "скорая".
И потом, где дешевизна? Черешня уже отходит, а на прилавках все одно по 400 рублей. Клубника по 500. Что-то дешевизна какая-то странная...
А.Б.
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Цукенг написал 07.07.2024 12:08