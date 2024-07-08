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Московский листок

Во Франции победили левые

Опубликовано 08.07.2024 в разделе комментариев 0

франция макрон
Во Франции победили левые

Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением.

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.

Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь по итогам экзит-пулов вчера обещал сегодня уйти в отставку. Посмотрим.

А у нас "Яблоко" выведет на выборы всего одного кандидата.

Для партии "Яблоко" при выдвижении кандидатов в Мосгордуму требуется собирать подписи.

В итоге из 24 выдвинутых партией кандидатов собранные подписи понесут в избирком только четверо. И только один, Максим Круглов в 13-м округе понесет необходимое количество подписей. Еще трое понесут "сколько смогли собрать"... С понятным результатом.

Система сбора подписей у нас такова, что без поддержкии со стороны власти собрать их практически невозможно, даже если ты известный политик со своим устойчивым избирателем. Так, к примеру, Сергей Митрохин, депутат МГД от "Яблока" в уходящем созыве, и вообще человек очень известный, сбрать подписии не смог.

Так что скорей всего мы увидим от "Яблока" всего одного кандидата. Или вообще никого...

А вот такого, чтоб солидарно не участвовать в профанации - такого нет. Не можем... Каждый сливается в унитаз в индивидуальном порядке.

Чать не лягушатники какие...

 А.Б.



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