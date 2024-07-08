Во Франции победили левые

Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением.

Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.

Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь по итогам экзит-пулов вчера обещал сегодня уйти в отставку. Посмотрим.

А у нас "Яблоко" выведет на выборы всего одного кандидата.

Для партии "Яблоко" при выдвижении кандидатов в Мосгордуму требуется собирать подписи.

В итоге из 24 выдвинутых партией кандидатов собранные подписи понесут в избирком только четверо. И только один, Максим Круглов в 13-м округе понесет необходимое количество подписей. Еще трое понесут "сколько смогли собрать"... С понятным результатом.

Система сбора подписей у нас такова, что без поддержкии со стороны власти собрать их практически невозможно, даже если ты известный политик со своим устойчивым избирателем. Так, к примеру, Сергей Митрохин, депутат МГД от "Яблока" в уходящем созыве, и вообще человек очень известный, сбрать подписии не смог.

Так что скорей всего мы увидим от "Яблока" всего одного кандидата. Или вообще никого...

А вот такого, чтоб солидарно не участвовать в профанации - такого нет. Не можем... Каждый сливается в унитаз в индивидуальном порядке.

Чать не лягушатники какие...

А.Б.