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Московский листок

"Яблоко" выведет на выборы всего одного кандидата

Опубликовано 08.07.2024 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Яблоко" выведет на выборы всего одного кандидата

Для партии "Яблоко" при выдвижении кандидатов в Мосгордуму требуется собирать подписи.

В итоге из 24 выдвинутых партией кандидатов собранные подписи понесут в избирком только четверо. И только один, Максим Круглов в 13-м округе понесет необходимое количество подписей. Еще трое понесут "сколько смогли собрать"... С понятным результатом.

Система сбора подписей у нас такова, что без поддержкии со стороны власти собрать их практически невозможно, даже если ты известный политик со своим устойчивым избирателем. Так, к примеру, Сергей Митрохин, депутат МГД от "Яблока" в уходящем созыве, и вообще человек очень известный, сбрать подписии не смог.

Так что скорей всего мы увидим от "Яблока" всего одного кандидата. Или вообще никого...

А вот такого, чтоб солидарно не участвовать в профанации - такого нет. Не можем... Каждый сливается в унитаз в индивидуальном порядке.

 А.Б.



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