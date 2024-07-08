Россия должна выбрать, исходя из своих интересов, с какой из двух Корей она будет развивать отношения.

Такое мнение выразил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в комментарии агентству Reuters.

"Северная Корея - очевидная угроза для международного сообщества. Я надеюсь, что Россия разумно примет решение, какая из сторон - Юг или Север - более важна и необходима для ее собственных интересов", - приводит его слова Reuters.

По версии Юн Сок Ёля, "военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей несет явную угрозу и является серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе".

Точно ли 22-миллионная КНДР, находящаяся на другом краю земли, представляет угрозу для Европы? Да и для 60-миллионной экономически очень развитой Южной Кореи, с ее миллионной отлично вооруженной армией - точно угрожает? А против кого вооружена армия Южной Кореи?

И экономическая отсталость, и сверхжесткий политический режим в КНДР - это следствие мировой экономической блокады, а вовсе не каких-то особенностей династии Кимов или отличий северных корейцев от южных. Сейчас, надо сказать, в силу обстоятельств, а не доброго расположения духа, Путин отходит от режима этой безумной блокады - и сразу шантаж из Сеула. И если бы в Сеуле действительно стремились к улучшению отношений с Пхеньяном, то радовались бы сложившимся обстоятельствам.

Но сеульский режим, во-первых, далеко не такой демократический, каким хочет казаться, а во вторых он не слишком-то и самостоятелен. И это в Вашингтоне не хотят на самом деле мира и спокойствия на Корейском полуострове и в регионе в целом. Достаточно посмотреть внушительный список объектов армии США на территории Южной Кореи, в том числе 2 базы ВВС США, 1 база ВМФ и 12 баз сухопутных сил.

Они никому не угрожают?

А.Б.