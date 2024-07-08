Россия должна выбрать, исходя из своих интересов, с какой из двух Корей она будет развивать отношения.
Такое мнение выразил президент Республики Корея Юн Сок Ёль в комментарии агентству Reuters.
"Северная Корея - очевидная угроза для международного сообщества. Я надеюсь, что Россия разумно примет решение, какая из сторон - Юг или Север - более важна и необходима для ее собственных интересов", - приводит его слова Reuters.
По версии Юн Сок Ёля, "военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей несет явную угрозу и является серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе".
Точно ли 22-миллионная КНДР, находящаяся на другом краю земли, представляет угрозу для Европы? Да и для 60-миллионной экономически очень развитой Южной Кореи, с ее миллионной отлично вооруженной армией - точно угрожает? А против кого вооружена армия Южной Кореи?
И экономическая отсталость, и сверхжесткий политический режим в КНДР - это следствие мировой экономической блокады, а вовсе не каких-то особенностей династии Кимов или отличий северных корейцев от южных. Сейчас, надо сказать, в силу обстоятельств, а не доброго расположения духа, Путин отходит от режима этой безумной блокады - и сразу шантаж из Сеула. И если бы в Сеуле действительно стремились к улучшению отношений с Пхеньяном, то радовались бы сложившимся обстоятельствам.
Но сеульский режим, во-первых, далеко не такой демократический, каким хочет казаться, а во вторых он не слишком-то и самостоятелен. И это в Вашингтоне не хотят на самом деле мира и спокойствия на Корейском полуострове и в регионе в целом. Достаточно посмотреть внушительный список объектов армии США на территории Южной Кореи, в том числе 2 базы ВВС США, 1 база ВМФ и 12 баз сухопутных сил.
Они никому не угрожают?
А.Б.
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5н6о56о написал 08.07.2024 11:46
Источник в ФСБ на условиях анонимности рассказал, что в 2023 году в России могли быть убиты около 40 лоббистов алиментов. Речь идет о судьях, адвокатах, журналистах, блогерах и т.д. По его мнению речь идет о целенаправленном терроре против активных сторонников алиментов в России. В некоторых случаях убийства произошли как нападения, а в других случаях люди могли быть отравлены. Среди примеров источник называет блогера Юлию Эвермкову, судей Екатерину Самойлову и Екатерину Невмеруху. Например, в случае с Невмерухи ее участие в теме алиментов ясно не было, поскольку она была судьей арбитражного суда. Однако через месяц после ее смерти в социальных сетях появилась информация, что она принимала участие в разработке федеральных законопроектов по усилению ответственности за невыплату алиментов. Согласно первоначальной версии, она умерла в результате почечной недостаточности, однако, позже появилась информация, что ее смерть могла произойти в результате отравления. В 2022 году в даркнет был опубликован список лоббистов законодательства об алиментах, и в нем есть Невмеруха. Источник обратил внимание на тот факт, что убийства совпали с публикацией информации о резком росте числа должников по алиментам. Если ранее считалось, что число должников по алиментам в России составляет около 800 000, то в 2023 году практически одновременно в Интернете появилась серия публикаций, согласно которым число алиментщиков в России может достигать 1,5 миллиона человек, хотя такие оценки были даны еще в 2018 году. Тогда же в СМИ и Интернете начали распространяться статьи о негативных последствиях введения обязательного ДНК-теста на отцовство. После этого в России начались разработки многочисленных ужесточений алиментного законодательства. Однако, к началу 2024 года любые упоминания о таких инициативах пропали.