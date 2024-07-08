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Московский листок

Опять мы в шаге от ядерной войны

Опубликовано 08.07.2024 в разделе комментариев 0

авария самолет
Опять мы в шаге от ядерной войны

ФСБ заявила о пресеченной попытке украинских спецслужб угнать бомбардировщик Дальней авиации Ту-22М3, способный нести ядерное оружие.

Как утверждают в ФСБ, сотрудники спецслужб Украины пытались завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и итальянское гражданство в обмен на посадку ракетоносца на Украине.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео, на котором показаны скриншоты предполагаемой переписки российского военного и представителя украинских спецслужб, пачки стодолларовых купюр, итальянский паспорт на имя Елены Голуб, а также комментарий летчика.

Пилот рассказал, что ему в телеграм написал неизвестный.

«Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит: „Дай мне данные по самолетам, бортовые номера, техническое состояние, график регламента“. Я пошел к командованию и все рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия».

Всей правды мы тут никогда не узнаем, на то она и оперативная игра спецслужб. Но одно ясно - была попытка угона ядерного ракетоносца, элемента ядерной триады РФ.

А если б действительно угнали? Да еще с ядерным оружием на борту?

Во-первых, тактический ядерный удар по аэродрому, на который сел бы угнанный самолет, был абсолютно неизбежен - это даже в рамках конвенции. Со всеми вытекающими...

Это уже не первый раз Украина наносит удар по объектам Дальней авиации. То есть по элементам ядерной триады.

Думаю, таким образом они добиваются именно ядерного удара. Сам Ту-22МЗ им в целом не нужен -у них свои были, но они все их порезали на металлолом. Заказ мог быть только от США, от РУМО, чтобы получить установленные на ракетоносцы свежие элементы опознавания "свой-чужой" и может еще что-то.

Тоже не очень понятно, зачем. Не думаю, что США готовят превентивный ядерный удар. А больше незачем...

 А.Б.



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