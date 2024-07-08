Москвичи едят муляжи вместо продуктов

Оппозиционный публицист, эмигрант Андрей Пионтковский рассказал в эфире у Марка Фейгина, что большинство продуктов на полках российских магазинов – муляжи.

«Мы ведь даже не представляем масштаба той катастрофы, социальной катастрофы, которая случилась в России. В магазинах на полках одни муляжи. Есть гречка, соль, вода, остальное – муляжи. И ведь они не замечают, потому что на другое, кроме самого дешевого, даже не смотрят. Еще есть люди, сотрудники, они с полной тележкой туда-сюда ходят, это для видимости», - сказал Пионтковский.

В общем, как писал еще Аверченко в "Трагедии русского писателя": "Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм".

"Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссии"...

Как же быстро эмиграция меняет восприятие России. Наверно, это только у русских. И ведь умнейший человек Андрей Андреевич, и Марк Фейгин большая умница, хоть теперь надо обязательно напоминать, что они иноагенты и экстремисты, а может уже и террористы...

Вчера купил в "Пятерочке" черешни узбекской, очень неплохой, персиков, нектарин тоже из Узбекистана. И с удовольствием их ем, даже не подозревая, что муляжи... Еще приобрел мороженых мидий, кефир "Нашей дойки" и неплохой багет из местной пекарни. Мюсли еще, с самой верхней полки.

Единственное, чего не обнаружил - муляжей. Хотя мороженое, честно говоря, было так себе, с каким-то картонным привкусом... Может, того?..

А гречки вот не купил. Не люблю гречку.

А.Б.