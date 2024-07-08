Виктор Тюлькин: Неправда в "Правде Зюганова" и правда о герое капиталистического труда Зюганове

Ожидаемо. Заслужил

26 июня вся официальная политическая тусовка обеих палат российского парламента и правительственных структур широко и громко отметили 80-летие Геннадия Зюганова.

В Государственной Думе была организована тематическая выставка «Геннадий Зюганов. Время. События. Люди», по каналу «Россия-1» был показан часовой документальный фильм «Правда Зюганова». А президент Владимир Путин своим Указом присвоил лидеру КПРФ звание Героя Труда Российской Федерации.

Данные события вызвали многочисленные вопросы и живые отклики наших читателей, в связи с чем мы попросили прокомментировать ситуацию одного из основателей РКРП, секретаря ЦК Виктора Тюлькина.

Кор.: Виктор Аркадьевич, Вы были участником большинства тех событий, о которых в фильме вспоминает Геннадий Зюганов и которые комментируют известные стране люди (режиссер Бортко, министр иностранных дел Лавров, председатель Думы Володин и др. лица). Вы дольше других и ближе знаете лидера КПРФ, ещё со времен 28-го съезда КПСС, были членом ЦК КП РСФСР, четыре года работали во фракции КПРФ в Государственной Думе, знаете о настроениях и позициях партий на международной арене. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и оценками происходящего с нашими читателями. Особенно много вопросов по награждению и присвоению Геннадию Андреевичу звания Героя Труда. Как так? Какого труда? За что? Как всё это понимать коммунистам?

В.Т.: Если совсем коротко, то – Ожидаемо. Заслужил!

Кор.: Вы это шутя или серьезно? Нельзя ли растолковать.

В.Т.: Вполне серьезно, хотя с небольшой долей иронии.

В Указе ведь сказано, что сие высокое звание присваивается за большие заслуги в развитии российской государственности и становлении гражданского общества. А государство у нас какое?

Кор.: Буржуазное.

В.Т.: Правильно. Любому мало-мальски грамотному марксисту известно, что государство понятие классовое. Владимир Ильич Ленин давал такое определение:

«Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы». У нас в современной России какой правящий класс?

Кор.: Буржуазия, класс частных собственников, олигархи.

В.Т.: Правильно. Сам президент с обидой на Запад высказался: «мы же свои, буржуинские …» То есть Геннадий Зюганов работал на укрепление машины насилия со стороны имущих классов, подавления сопротивления классов эксплуатируемых. Прежде всего, рабочих и крестьян, трудовых слоев интеллигенции и служащих. Работал давно и усердно. Трудился в поте лица. Как писал Маркс, управление эксплуатацией труда тоже требует труда. Т.ч. заслужил. Гражданское общество - это, по понятиям буржуазных идеологов, общество, структурированное не по классовому принципу, а якобы по взглядам и интересам для участия в общественной жизни, для защиты своих интересов, выражения своих взглядов, участия в общественных делах и влияния на процессы принятия решений. Гражданское общество включает в себя широкий спектр некоммерческих организаций, общественных движений, волонтёрских инициатив, средств массовой информации и других форм социальной активности. Главное, без всяких поползновений на изменение основ эксплуататорского строя – частную собственность. Геннадий Андреевич в этом явно преуспел. Лимит на революции исчерпан, бюллетень вместо булыжника – оружие трудящихся, парламент как орган народовластия, борьба за честные выборы и надежда на соревнование программ – вот его кредо, навязанное партии с коммунистическим названием. Сделано немало! Достоин награды правящего класса. Даже звания героя.

Ожидаемо потому, как он уже полный кавалер медали Столыпина, обер-вешателя царской России. А к юбилею звание Героя труда (надо понимать, капиталистического) вполне логично. Заслужил.

Кор.: Началом было утверждение, что Россия исчерпала лимит на революции?

В.Т.: Думаю, что нет. Это просто наиболее яркое проявление сути его позиции. Виктор Алкснис как-то рассказывал мне, что это он подарил Зюганову эту формулу, но закладывал в нее совсем другой смысл – что страна вот-вот может развалиться. А Зюганов впервые озвучил тезис об исчерпанности лимита в июне 1992 г. на выступлении в Конституционном суде по делу КПСС: «Россия…исчерпала свой лимит на революции и гражданские войны. У неё осталось два способа разрешения споров и противоречий – диалог и закон. Мы готовы вести честно, с достоинством и в любом месте этот диалог. И надеемся, что высокий суд заинтересован в том, чтобы именно закон и диалог стали главным инструментом в спорах политиков разных партий и течений».

Позже он не раз повторял и развивал этот тезис. Например: «... Наша страна исчерпала лимит на революции и прочие потрясения. Мы абсолютно не приспособлены сейчас к борьбе. И слава Богу». (Зюганов Г.А. "Драма власти". М., 1993, с. 77).

Т.ч. этот тезис родился как результат уже вполне состоявшегося становления Зюганова как оппортуниста и ревизиониста.

Кор.: А где же было начало?

В.Т.: Это вопрос гносеологический, и мы не можем сказать: насколько Зюганов был, и был ли вообще коммунистом? Это если исходить из понимания марксизма как науки.

А мы прослеживаем его деятельность с времен подготовки и проведения XXVIII съезда КПСС и Учреждения КП РСФСР, т.е. с 1989-1990 гг.

Так вот, Геннадий Андреевич нигде против Горбачева и, главное, против курса на рынок не выступал! Нигде и никогда! Посмотрите стенограммы съездов, и вы не найдете там никаких упоминаний фамилии Зюганова, кроме включения в бюллетень для голосований от имени центра, т.е. того же Горбачева. Не выступал он и по вопросу рынка при принятии Заявления меньшинства, где предупреждалось, что насильственное, вопреки объективным процессам, лечение социализма капитализмом повлечет за собой не повышение производства и уровня жизни, а их неизбежное падение, вызовет широкий социальный протест, приведет к тяжелым страданиям народа.

Более того, Зюганов не раз утверждал, что все зло в неправильной, грабительской приватизации по Чубайсу. Мол, были правильные модели (разрабатывались в аппарате ЦК) именной приватизации, которые позволили бы избежать потрясений и падений. В том же фильме, говоря о благих намерениях ГКЧП, Зюганов утверждает, что, по его мнению, «те же идеи, которые были положены в основу перестройки (больше демократии, правовое государство, гуманизм), можно было реализовать более достойными методами, не ввергая народ в бесконечные бедствия. По сути дела, третий раз в одном веке».

То есть, Октябрь 1917г., по Зюганову, большое бедствие для России? По сути, дела Зюганов выступает не за возврат на курс социализма и восстановление рабочего, классового характера партии, а за перестройку как перемену строя. И тогда, и сегодня он выступает за рынок, - тогда за рыночный социализм, т.е. фактически за капитализм, но под красным знаменем. Это мечта Горбачева. А ведь ещё с первой программы партии РСДРП(б) известно, что рынок, т.е. товарное производство, неизбежно рождает капитализм. Капитализм - это и есть такое всеобщее товарное производство, когда товаром становится рабочая сила.

Так что, это неправда, что Зюганов выступал против Горбачева и курса на капитализм. Кстати, посмотрите на его окружение, рядом в руководстве уже давно нет ни одного человека из тех, кто во времена перестройки выступал против Горбачева и рынка. Всех постепенно вымывали из руководства и из партии (Шенин, Косолапов, Авалиани, Макашов, …)

Кор.: А статья «Архитектор у развалин» против самого Яковлева?

В.Т.: Во-первых, статья, в форме открытого письма секретаря ЦК КП РСФСР Геннадия Зюганова члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС А.Н. Яковлеву была опубликована в газете «Советская Россия» 7 мая 1991 года. То есть тогда, когда Яковлев уже не был ни секретарем, ни членом ЦК. Его уже в партии авторитетом не считали, а вот против Горбачева слов у Зюганова не нашлось.

Во-вторых, как известно от О. Шенина, это письмо и писал-то не Зюганов. Оно пришло без подписи в ЦК, и Шенин с Чикиным решили опубликовать его в «Советской России», предложив авторство молодому секретарю российского ЦК Геннадию Зюганову. Теперь он этим бравирует. Т.ч. и тут не очень-то правда.

Кор.: В том же фильме «Правда Зюганова» рассказывается о том, как он, по выражению беседующего с ним корреспондента, рьяно боролся за восстановление партии после ельцинского запрета деятельности КПСС.

В.Т.: Вот это точно очередная неправда. Во-первых, 6 августа, за две недели до ГКЧП, проходил пленум российского ЦК. Измученный постоянными нападками прессы и недоброжелательностью руководства КПСС, Полозков подал в отставку. К моменту этого пленума Геннадий Зюганов — секретарь ЦК КП РСФСР отличился статьей против ненавистного всем А. Яковлева. Правда, к организационным действиям он не перешел, но был в большом авторитете все равно. Поэтому, когда группа членов ЦК предложила его кандидатуру и попросила нас (Движение Коммунистической Инициативы) поддержать, не выдвигая своих кандидатур на высший партийный пост, мы согласились. В этой ситуации, зная настроения большинства членов ЦК, вопрос мог быть решен однозначно. Но все оказалось неожиданно непросто.

Горбачев активно вел свою линию. Пленуму была предложена кандидатура Валентина Купцова, не являвшегося даже членом ЦК. Встречена она была как результат очередной интриги Горбачева.

И тут поднимается на трибуну Зюганов. Почему-то краснеет, отводит глаза, необычно сильно волнуется... И берет самоотвод, Мол, он не имеет достаточного опыта руководящей работы в крупных коллективах, плохо знает практическую экономику, недостаточно авторитетен среди хозяйственников и т. д. и т. п. И поэтому самая подходящая кандидатура на пост руководителя Компартии - Валентин Купцов.

Признаться, многие из нас были ошарашены подобным шагом Геннадия Андреевича. Гадали, чем он вызван? Может, не хватило смелости пойти против Генерального, преодолеть в себе «аппаратный синдром», святую подчиненность вышестоящему руководству? А может, испугался он ответственности перед Историей, действительно, ведь молод еще, а пост велик. Или, может, он знал что-то такое, о чем знали только Посвященные, ведь недаром он читает Особую папку? Но, так или иначе, Горбачев сумел одержать верх в борьбе за Компартию России как раз накануне ГКЧП.

Через 13 дней грянул ГКЧП. Для таких особых ситуаций план действий партии расписан и лежит в Особой папке. И хотя я никогда в такую папку секретаря ЦК не заглядывал, но знаю, что в ней для всех нижестоящих секретарей партийных комитетов предписано, как организовывать в подобном случае коммунистов - на защиту или в наступление. Организовывать! Секретарям и деньги из партийной кассы платили именно за это — организовывать коммунистов!

Но план из Особой папки не был приведен в действие. ГКЧП рухнул, фактически не начавшись. Компартию Ельцин, недавний секретарь КПСС и кандидат в члены Политбюро, запретил.

Коммунисты ждали от ее руководителей, в том числе кстати, Зюганова, ответных мер или, по крайней мере, четкой ориентировки в ситуации. Но так и не дождались. Я с другими членами ЦК КП РСФСР (А. Крючковым, А. Макашовым, …), с секретарем парткома Ленинградского ПО «Арсенал» Юрием Терентьевым приезжал в Москву, беседовал с секретарями, в т.ч. с Купцовым и Зюгановым. Предлагали им обратиться к коммунистам, провести съезд. Мол, Ельцин уповает на то, что КП РСФСР не зарегистрирована. Так давайте зарегистрируем! Используем назначенный на ноябрь 1991 г. в Свердловске Инициативный съезд коммунистов, но нет. Нам сказали, что сейчас не время, что есть информация, что у Ельцина на столе лежит указ о запрете на саму коммунистическую идеологию и пр. А Зюганов, на прямой вопрос Анатолия Крючкова: «Что же, по-Вашему, социалистическая идея для России потеряна?», ответил так: «Да, на какое-то время отложена».

В рамках ликвидационной комиссии секретари ЦК сдавали документы в архив и занимались трудоустройством работников аппарата. Одновременно Валентин Купцов с энергией, достойной лучшего применения, начал организовывать другую «по сути и по названию», как подчеркивал в свое время Горбачев, партию - Социалистическую партию трудящихся. На это дело был мобилизован весь оставшийся аппарат ЦК.

А Геннадий Андреевич, секретарь ЦК КП РСФСР по идеологии, тогда взялся за построение всякого рода конструкций для патриотов и государственников. Образуются один за другим Конгресс патриотических сил, Русский национальный Собор, Фронт национального спасения, Славянское братство и еще что-то в том же роде под имперскими черно-желтыми и андреевскими флагами в контакте с РПЦ. И Зюганов везде был среди первых лидеров. Впрочем, это не удивительно, ведь он и сегодня социализм как научную категорию не признает. В этом же фильме, «Правда Зюганова», он высказывается, что «идеи социализма выстраданы нашей тысячелетней культурой». Культура, конечно, вещь важная и обязательная к учету, но ведь и социализм не чужд всем народам и их культурам. Необходимость социализма диктуется прежде всего развитием производительных сил общества для всех народов. А в своей книге "За горизонтом". М., 1995 г. Зюганов пришел к такому выводу: «Социализм утратил историческую инициативу ...»

Т.ч. Зюганов не спешил спасать партию.

Кор.: А битва в Конституционном суде за КПСС?

В.Т.: Ну, во-первых, совсем не Зюганов был организатором процесса. Кстати, повторюсь ещё раз, именно здесь он выдал формулу про лимит на революции. А главное, заметим, что внешне яркая картина борьбы за компартию в суде на практике сковывала инициативу рядовых коммунистов выжидательным бездействием. Уже вовсю шли антинародные реформы, создавался слой паразитов как опора режима реакции, велась интенсивная обработка умов, терялись связи, люди, души, организация. А «коммунисты» сидели перед телеэкранами и переживали: разрешат или не разрешат быть коммунистом.

Но, слава Ельцину! - разрешили. Хотя, впрочем, разрешили то, что РКРП сделала без всяких разрешений ещё в ноябре 1991 г. Провела съезд и зарегистрировала партию. Зарегистрировать партию можно было и раньше. Никто не запрещал такой путь.

А разрешили не просто так. По воспоминаниям первого спикера Госдумы (от КПРФ) Ивана Рыбкина было проведено специальное совещание у Ельцина: как погасить красную волну сопротивления 1991-1992 гг, особенно в Москве, когда на митинги под флагами «Трудовой России», РКРП и др. левых сил выходили сотни тысяч людей? Частично активных людей из КПСС растащили по двум направлениям: социал-демократическому и национально-патриотическому. Но, настоящие коммунисты не обманулись, борьба нарастала. Вот тогда и была выработана линия на создание лояльной управляемой левой оппозиции. В феврале 1993 г. состоялся учредительный съезд КП РФ. Переждавшая номенклатура, в т.ч. из СПТ, созвала переждавших членов партии, преподнесла себя объединителями и смогла привлечь какую-то часть честных, но наивных товарищей из РКРП и др. организаций. Назвались восстановленной компартией России - КПРФ. Через два года после запрета и образования РКРП и РПК. Так, не спеша, «рьяно спешили» номенклатурные начальники спасать партию.

Кор.: КПРФ с самого начала имела государственно-патриотический уклон в сторону от ортодоксального марксизма?

В.Т.: Да. И это имеет вполне понятное объяснение. Съезд готовил оргкомитет во главе с Купцовым, который был Первым секретарем перед запретом. Как мне рассказывали товарищи из патриотических русских формирований (Бабурин, Алкснис, Макашов …) перед съездом они собрались активом и советовались – как не упустить и обеспечить влияние русского духа в этой крупной организации? Сошлись мнениями, что надо выдвигать Зюганова. Геннадий (тогда ещё так для всех них) заверил, что если доверят, то он не подведет. На пленуме избранного ЦК на трибуну вышел Альберт Макашов и твердо сказал, что не уйдет с этой трибуны, пока не выберут настоящего русского патриота - Геннадия Андреевича Зюганова. Так первым секретарем становится Зюганов, патриот-государственник, публицист, воцерковленный, православный христианин, умелый пчеловод, но совсем не марксист, не понимающий роли рабочего класса и не верящий в силу собственной борьбы масс.

Далее Зюганов использовал руководящее положение в партии именно для укрепления государственности, как он это понимает и на что ориентировал партию. Наши «Коммунисты-державники … сегодня отличаются от своих чванливых и косных номенклатурных предшественников… Они отвергли экстремистские тезисы о классовой борьбе…» (Зюганов Г. Россия — Родина моя. Идеология государственного патриотизма. М., 1996 г.)

Кстати, Альберт Макашов, человек не научных, а скорее стихийных коммунистических убеждений, но, безусловно, честный и порядочный, после 1993 г. весьма скоро разобрался с внутренней сутью показного патриотизма Зюганова. Когда я был депутатом Государственной Думы 4-го созыва, Макашов, депутат по округу, уже будучи исключенным из партии, состоял во фракции КПРФ, приходил на все заседания, сидел нахохлившись, как баклан, и часто повторял Зюганову: «Я тебя породил, я тебя и закопаю». Но, закопать Зюганова не так-то просто. Он умен, артистичен, хороший оратор, весьма способен в организации команды, умел и опытен в интригах, упорен, осторожен, умеет выжидать. Ещё лучше умеет менять свое мнение в соответствии с политической конъюнктурой. Как Горбачев, в сложные моменты он прибавляет коммунистической риторики, клянется в верности делу Ленина и рабочего класса. Но, не раз переобувался прямо на ходу. Например, по оценке действий членов ГКЧП. По воспоминаниям Т.А. Шениной: «Мы митингуем у тюрьмы, а мне говорят: Тамара Александровна, а в Парламентском центре Зюганов такое несёт…».

Я собрала подруг по несчастью, и мы пришли в этот «Центр». Все присутствовавшие в нём обвиняли ГКЧП и рассказывали, как они героически защищали «Белый дом». Зюганов выступал последним и произнёс слово в слово: «Те, кто сейчас в «Матросской тишине» - они развалили страну… Они преступники…»

Я подошла к микрофону и сказала: «Я слышала, Зюганов, что ты сволочь, но не думала, что до такой степени…» Подруги мои по несчастью сказали мне, что Зюганов покраснел. Ровно через месяц на следующих таких же слушаниях (они собирались раз в месяц) мы пришли в том же составе. Зюганов выступает первым и опять слово в слово: «Подвиг тех, кто сейчас арестован и находится в «Матросской тишине можно сравнить только с подвигом генерала Карбышева». Я только развела руками».

Сегодня Зюганов уже называет фашистом философа Ильина: «Самым известным идеологом русского фашизма стал Иван Ильин». Хотя ещё недавно он сам писал в книге «Святая Русь и кощеево царство»: «У просвещенного русского национализма, представленного в отечественной истории великим ученым Менделеевым, гениальным писателем Достоевским, блестящим публицистом Катковым, выдающимся философом Ильиным, нам следует перенять идею одухотворенной державности и высокое, обостренное чувство национального достоинства».

Поэтому ухватить Зюганова за хвост весьма непросто, тем более, что марксистского хвоста у него просто нет.

Кор.: Какие бы основные вехи трудового пути Зюганова к званию Героя капиталистического Труда Вы бы ещё выделили для лучшего понимания процесса?

В.Т.: Так вся его деятельность, надо отдать ему должное, отличается последовательностью и упорством. Он не только способствует укреплению буржуазной государственности, он работает на создание соответствующего гражданского общества – именно он вписывает партию с коммунистическим названием в политическую систему буржуазного государства в качестве «системной оппозиции».

Октябрь 1993 г., конечно, занимает особое место. Здесь Зюганов не просто предал защитников Дома Советов, призвав людей сидеть по домам перед решающими событиями, а подготовил почву для закрепления контрреволюционного переворота и места для КПРФ в системе капиталистической России. После расстрела парламента своим участием в выборах КПРФ помогла протащить конституцию на крови и получила право присутствовать в парламенте и финансироваться за счет бюджета. За время действия закона о политических партиях финансирование за счет бюджета увеличено в 320 раз! Система работает на самосохранение. В числе депутатов нет ни одного рабочего, зато немало представителей капитала. В 2011 г. по спискам партии проведен даже генерал ФСБ, личный друг Путина Виктор Черкесов. Я думаю, именно этот эпизод показал, что руководство КПРФ окончательно потеряло самостоятельность и послушно выполняет указания из Кремля. А сколько выращено перебежчиков и перевертышей? Не счесть. То есть это уже классическая оппозиция его величества.

Кор.: Геннадий Андреевич говорит, что он спас партию и не допустил развязывание гражданской войны. Ссылается на ленинское искусство гибкости тактики и компромиссов.

В.Т.: Ленин допускал возможность компромиссов, но только не в идеологии. А в ситуациях прямого вооруженного столкновения, на примере Парижских коммунаров он соглашался с Марксом и писал: «Маркс умел оценить и то, что бывают моменты в истории, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе. …», - и далее «Буржуазные версальские канальи, — пишет он, — поставили перед парижанами альтернативу: либо принять вызов к борьбе, либо сдаться без борьбы. Деморализация рабочего класса в последнем случае была бы гораздо большим несчастьем, чем гибель какого угодно числа вожаков».

Ленин верил в силы рабочего класса России и утверждал, что «Рабочий класс России доказал уже раз и докажет еще не раз, что он способен «штурмовать небо». Зюганов и КПРФ способны штурмовать только думские кресла.

Кор.: Далее был 1996 г. и сдача победы на выборах Ельцину? Но Зюганов говорит, что он таким образом избежал гражданской войны, спас государство. ЦИК смухлевал, а Зюганов согласился?

В.Т.: Да дело даже не в том, на сколько смухлевал ЦИК, а в том, что Зюганов и КПРФ не использовали выборы для воспитания духа борьбы трудового народа. Вместо борцов они воспитывают просителей. Зюганов начисто сдал второй тур пассивной бездеятельностью и первым, на следующий день после голосования, ещё до подведения итогов ЦИК поздравил Ельцина с победой. Он, как говорил Глеб Жеглов струсившему оперу, всех нас продал.

Кор.: Ну, казалось бы, уже достаточно, однако это все история с Ельциным, а Путин пока не участвовал в укреплении российской государственности.

В.Т.: Это история укрепления буржуазной государственности, а Ельцин или Путин - вопрос вторичный. В 1998 г. Зюганов и КПРФ ещё раз спасли систему. После дефолта 1998 г., когда нарастали выступления трудящихся по всей стране, когда долги по зарплате не выплачивали месяцами и отвращение к режиму достигло пределов, КПРФ помогла Ельцину свалить всю вину на киндер-сюрприз, Кириенко. Поддержала правительство Примакова – Маслюкова и с сентября 98г. помогла заткнуть дыры по долгам обесцененными в 4 раза рублями. Так было осуществлено второе по величине, после приватизации, ограбление народа. Так называемое национально ориентированное правительство сбило волну народных выступлений и очень скоро, в мае 99 г. было отправлено в отставку. На пару месяцев пост премьера занял Степашин, а в августе Ельцин назначает премьером уже председателя ФСБ Владимира Путина, почти сразу обозначив его своим преемником. Так что усилиями КПРФ и систему сохранили, и почву для укрепления государственной власти буржуазии в лице Путина подготовили.

Кор.: Так Зюганов и КПРФ далее работали и работают под началом Путина и его администрации?

В.Т.: Так по сути, но только не так примитивно. Я бы сказал, что управление осуществляется концептуальное. Вспомним книгу «От первого лица» 1999 г. издания с интервью и беседами с Владимиром Путиным. Он, ещё не будучи президентом, рассуждает так: «… Сотрудничество с коммунистами в нашей Думе было всегда. Ни один закон не проходил без поддержки коммунистов. И никакого сговора, если уж мы говорим серьезно, не было. Мне представляется, что в отношениях с коммунистами есть два пути. У них есть все шансы стать современной парламентской партией в европейском смысле этого слова».

Непременным условием такого становления КПРФ Путин назвал расставание с идеологическими «тараканами» - надо понимать с такими как: классовая борьба, курс на революцию, требования конфискации и национализации, диктатура пролетариата и др. положения ортодоксального марксизма.

И далее Путин продолжал так: «Коммунисты либо изменят свои программные установки, и тогда они станут крупной левой партией, повторяю, европейского типа, или они не смогут этого сделать и тогда потеряют свою социальную базу по мере ее естественного убывания и постепенно будут сходить с политической сцены».

На вопрос корреспондента: «Сами-то они вряд ли так считают?», - Путин отвечает: «Лидеры все это понимают, как ни покажется неожиданным. И они готовятся, на мой взгляд, к тому, чтобы видоизмениться. Не могут этого сделать сегодня, боятся, что их электорат это воспримет как предательство. А ведь тут достаточно важно не упустить момент - когда, в какой степени и сколько им нужно менять в себе».

Прошло четверть века, КПРФ практически избавилась от своих идеологических «тараканов» и стала парламентской партией в европейском смысле этого слова. Практически все руководство партии устроено в теплых депутатских креслах. А все молодые и региональные лидеры мечтают об этих депутатских местах. Партия получает более полутора миллиардов рублей финансирования из бюджета. Содержит штатный аппарат и уйму депутатских помощников. Имеет более сотни футбольных клубов (от детских до женских), но ни одного забастовочного фонда. Ни одного рабочего депутата в Думе. Никакого курса борьбы за освобождение своею собственной рукой, тем более - для разрушения мира насилия. Подыгрывание властям на президентских выборах выдвижением капиталиста Грудинина, а затем Героя капиталистического труда Харитонова тоже оценены. Поэтому мы и говорим, что награда ожидаема и заслужена.

Кор.: Понятно. А скажите, пожалуйста, какие отношения могут быть у настоящих коммунистов РКРП с этой партией, какие к ней претензии и требования? И как понимать наше, например, совместное подписание заявления по СВО на Украине?

В.Т.: Начнем с конца. Ленин как-то говорил, что меньшевики много раз доказывали, что по большому счету являются агентами буржуазии, но это совсем не значит, что они во всех вопросах были неправы. Бывали случаи, когда меньшевики занимали вполне правильные позиции. Так и с КПРФ. Они так же, как и мы, считают СВО во многом вынужденной защитной мерой. Мы с 2014 г. согласны с их позицией помощи Донбассу, но совсем не разделяем призыв сплотиться вокруг Путина и прекратить критику режима и борьбу против эксплуатации.

Претензий и требований у нас к КПРФ нет, кроме одного – сменить название. Но, они на это не пойдут, т.к. ещё Ленин отмечал, что им сдвинуться до конца вправо не позволит правящий класс. Иначе на освободившемся поле может прорасти и развиться нечто настоящее и опасное для системы.

Поэтому сосуществуем как с настоящей социал-демократической буржуазной партией.

Кор.: Раз Зюганов, по Вашему мнению, вполне заслуженно получил награду, то интересно узнать: будут ли потрясения в КПРФ и какие у него личные перспективы на будущее?

В.Т.: Я думаю, что КПРФ уже давно достигла такого качества, что никаких сколь-нибудь серьезных протестов в партии не будет. Отдельные честные люди будут просто уходить в никуда.

Что касается самого Геннадия Андреевича, то он уже вполне обласкан властью и обеспечен материально, в т.ч. продвигая в политику внука. А его личные заслуги, я так думаю, могут быть оценены местом сенатора в Совете федерации по президентской квоте.

Кор.: Спасибо за интересную беседу. Каковы задачи настоящих коммунистов и что пожелаем РКРП и ОКП?

В.Т.: Наша задача все та же самая, даже если Зюганова или Харитонова изберут в президенты – организация пролетариата в класс для себя. Пожелаем товарищам успехов в этой нелегкой работе, а коммунистам РКРП и ОКП быстрее продвигаться к объединению, чтобы люди видели - есть настоящие коммунисты.

Не дрогнем на избранном пути!

Беседу вел и записал Дмитрий Волгин