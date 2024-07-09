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Московский листок

Аргументы - не факты

Опубликовано 09.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Аргументы - не факты

О чем говорят в последие сутки, Украина даже потребовала созвать Совбез ООН - Россия вчера утром нанесла массированный ракетный удар.

По данным украинской стороны, ракет было 38. Прилеты были в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске и Славянске.

Киев попал под наиболее массированный обстрел, пострадали все районы города. В центральном Шевченковском районе прилеты были возле метро Лукьяновская и нового корпуса детской больницы "Охматдет".

Сам этот корпус значительно пострадал, но прямое попадание было в стоявшее рядом двухэтажное больничное здание - именно его завалы разбирают люди на опубликованных видео. Министр здравоохранения Ляшко заявил, что там дети проходили диализ. 

При этом дети не погибли. Семеро несовершеннолетних и девять взрослых получили ранения, но двое взрослых погибли.

Район Лукьяновки не раз подвергался ракетным атакам. Прямо напротив метро стоит оборонное предприятие "Артем". "Охматдет" примерно в 800 метрах от метро.

Кроме того в Шевченковском районе на Сырце сильно пострадал пятиэтажный дом, где разрушен один подъезд. Под завалами нашли одного погибшего.

В Святошинском районе загорелся завод "Антонов"), а в Соломенском - офисное здание, полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции в Голосеевском и Шевченковском районах.

На самом деле все зеркально напоминает ракетный удар по пляжу Учкуевка в Севастополе - удары наносились вроде бы по военным целям, но пострадали почему-то мирные отдыхающие.

На что некто Подроляк заявил, что нечего купаться во время войны... Интересно, скажет он что-нибудь по поводу обстрелов Киева или деликатно промолчит?

Да в общем, понятно что и почему - война потому что. И интенсивность ударов нарастает - увеличиваются поставки ракет дальнего радиуса действия из стран НАТО, в ответ наносятся удары из России, благо ракет разных типов производится много. Дальше работает ПВО, РЭБ и все вместе падает куда попало.

Но падает не совсем случайно. Ракеты по киевским больницам и украинские дроны по мирным целям в Белгородской области прилетели во время переговоров, в день визита Моди и за день до саммита НАТО, а также накануне визита Орбана в США.

Такой вот аргумент в переговорном процессе. Только аргументов стало что-то многовато, а результатов не видно пока...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Дети погибли. Много.
Кущ еще не разучиося уливляться написал 09.07.2024 10:15
Какая же ты мерзкая мразь, Баранов
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