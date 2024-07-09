Беркович и Петрийчук получили по 6 лет, Карлу Марксу приготовиться

Беркович и Петрийчук (внесены в перечень Росфинмониторинга террористов и экстремистов) получили по шесть лет колонии общего режима. Они признаны виновными по статье 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Дело возбудили из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», который поставила Беркович. Сценарий к нему написала Петрийчук. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску», а в 2024-м в нем обнаружились призывы...

Уникальность дела именно в этом - состав преступления обнаружили в произведении искусства. Раньше, даже в самые мрачные времена, следствие и суд не брались толковать искусство, поскольку на то оно и искусство, чтобы не иметь однозначных толкований. Второй Западный окружной военный суд, скажем, усмотрел в спектакле оправдание терроризма, а актер Вениамин Смехов, к примеру, не считает постановку оправдывающей терроризм, а скорее наоборот, спектакль о нем предупреждает. И мне кажется, что Смехов несколько глубже понимает театральное искусство, чем военный суд...

Тут же до абсурда можно дойти. Например, известные фото Басаева и других обошли все мировые СМИ, неоднократно демонстрировались на выставках. А кто-то может сказать: смотри, какой террорист Басаев на снимках мужественный и даже красивый. Наверно это пропаганда терроризма...

При возбуждении уголовного дела следствие ссылалось на экспертизу, которую провела Лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета. После, в июне прошлого года, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что деструктология не является наукой, а экспертиза, ставшая основой для уголовного дела, не может служить доказательством... Но, как видим, может.

Буквально на днях эта Лаборатория деструктологии прославилась намерением запретить марксизм. Так что прячем с полок "Капитал", запросто может оказаться экстремистской литературой.

А.Б.