Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Беркович и Петрийчук получили по 6 лет, Карлу Марксу приготовиться

Опубликовано 09.07.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Беркович и Петрийчук получили по 6 лет, Карлу Марксу приготовиться

Беркович и Петрийчук (внесены в перечень Росфинмониторинга террористов и экстремистов) получили по шесть лет колонии общего режима. Они признаны виновными по статье 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Дело возбудили из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», который поставила Беркович. Сценарий к нему написала Петрийчук. В 2022 году спектакль получил «Золотую маску», а в 2024-м в нем обнаружились призывы...

Уникальность дела именно в этом - состав преступления обнаружили в произведении искусства. Раньше, даже в самые мрачные времена, следствие и суд не брались толковать искусство, поскольку на то оно и искусство, чтобы не иметь однозначных толкований. Второй Западный окружной военный суд, скажем, усмотрел в спектакле оправдание терроризма, а актер Вениамин Смехов, к примеру, не считает постановку оправдывающей терроризм, а скорее наоборот, спектакль о нем предупреждает. И мне кажется, что Смехов несколько глубже понимает театральное искусство, чем военный суд...

Тут же до абсурда можно дойти. Например, известные фото Басаева и других обошли все мировые СМИ, неоднократно демонстрировались на выставках. А кто-то может сказать: смотри, какой террорист Басаев на снимках мужественный и даже красивый. Наверно это пропаганда терроризма...

При возбуждении уголовного дела следствие ссылалось на экспертизу, которую провела Лаборатория деструктологии Московского государственного лингвистического университета. После, в июне прошлого года, Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте сообщил, что деструктология не является наукой, а экспертиза, ставшая основой для уголовного дела, не может служить доказательством... Но, как видим, может.

Буквально на днях эта Лаборатория деструктологии прославилась намерением запретить марксизм. Так что прячем с полок "Капитал", запросто может оказаться экстремистской литературой.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников (0)
Самозанятые совсем не так много зарабатывают (0)
Беркович и Петрийчук получили по 6 лет, Карлу Марксу приготовиться (0)
Аргументы - не факты (1)
Виктор Тюлькин: Неправда в "Правде Зюганова" и правда о герое капиталистического труда Зюганове (2)
Москвичи едят муляжи вместо продуктов (8)
Опять мы в шаге от ядерной войны (3)
Президент Южной Кореи выдвинул ультиматум Путину (16)
"Яблоко" выведет на выборы всего одного кандидата (3)
Во Франции победили левые (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прилеты были в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Краматорске и Славянске
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Самозанятые совсем не так много зарабатывают
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Беркович и Петрийчук получили по 6 лет, Карлу Марксу приготовиться
Михаил Делягин Михаил Делягин: Жильё или жульё: есть ли возможность обеспечить людей квартирами и кто мешает это сделать?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss