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Московский листок

Самозанятые совсем не так много зарабатывают

Опубликовано 09.07.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Самозанятые совсем не так много зарабатывают

Средний доход россиян, постоянно или эпизодически работающих через различные онлайн-платформы, за два года вырос более чем на 40% — с 15 тыс. до 21,3 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводятся в докладе исследователей из Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Больше всего — на 55% — вырос средний месячный доход от платформенной занятости у тех, для кого она является основной работой, — с 31,5 тыс. до 48,8 тыс. руб.

У респондентов, эпизодически подрабатывающих через онлайн-платформы, доход увеличился на 41% — с 9 тыс. до 14,5 тыс. руб.

Вместе с тем доход сократился у тех, кто регулярно подрабатывает с использованием платформ, — на 6%, с 19,3 тыс. до 18,2 тыс. руб. в месяц.

Никаких миллионов и даже сотен тысяч, как видим. Даже самая большая средняя величина не дотягивает до 50 тысяч. А это, в общем, на грани самовоспроизведения.

 А.Б.



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