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Московский листок

Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников

Опубликовано 09.07.2024 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Минтруд спрогнозировал снижение спроса на начальников

К 2029 году число занятых на руководящих должностях снизится более чем на полмиллиона человек. Сокращение также ожидается среди сельхозработников и специалистов, готовящих документы.

В то же время необходимость в «специалистах высшей квалификации», напротив, возрастет — на 1,395 млн человек. Для восполнения потребностей рынка труда нацпроект предполагает в том числе развитие целевого набора мигрантов, повышение занятости инвалидов и ветеранов боевых действий, развитие системы стажировок и практик.

К 2029 году в России будет 733 тыс. ненужных офисных работников. Это следует из расчетов Министерства труда и социальной защиты РФ для нацпроекта «Кадры». Сильнее всего снизится потребность в сотрудниках категории «руководители» — «лишними» окажутся 533,2 тыс. человек, занимающих сегодня эту позицию. Также стране нужно будет на 200 тыс. меньше «служащих, занятых подготовкой документации».

Но Путин обещал создание новой элиты, чем сформировал серьезные завышенные ожидания в определенной группе граждан.

То есть заканчивается СВО, высвобождаются значительные трудовые ресурсы, а должностей начальников и для "старой"с элиты не хватает, даже с учетом мест в Лефортово для особо отличившихся элитариев. Ну не курьером же идти или слесарем...

Хотя по большому счету тенденция здоровая - обществу и государству нужней хорошо оплачиваемые профессионалы, нежели умело ворующие начальники. Но что-то мне подсказывает, что здесь мало, что изменится - профессионалы по-прежнему будут "требоваться", поскольку традиционно оплата их труда будет сильно занижена, а начальнички как-то сами прорастают через асфальт или паркет...

А.Б.



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