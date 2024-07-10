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Московский листок

Атлант наложил кучу

Опубликовано 10.07.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Атлант наложил кучу

 

 

Мы уже неоднократно писали о подвигах эффективного менеджмента в сфере коммунального хозяйства.

https://dzen.ru/a/Zap0TkWj0iMW7qMq

https://dzen.ru/a/ZGVXh2a1u2ZJ7wap.

Теперь мы снова вынуждены вернуться к этой теме.

 

Сегодня (09 июля 2024 года) мы пишем о проблемах мусорного коллапса в Свердловской области. Как рассказывают звонившие в нашу редакцию жители области, и как сообщают СМИ,

https://www.e1.ru/text/house/2024/07/08/73804598/,

https://dzen.ru/a/ZovbLgRNLicfcReH

https://www.gorodskievesti.ru/2024/07/08/genprokuratura-otchitalas-chto-v-pervouralske-situatsiya-s-vyvozom-kommunalnyh-othodov-stabilizirovalas/

- в настоящее время такие города, как Полевской, Новоуральск, Ревда, Верхний Тагил, Кировград, Невьянска, Первоуральск, Дегтярск просто покрыты гниющими, ароматными горами, во многих местах уже серьёзно превосходящими по высоте мусорные баки.

 

По официальной версии (Источник: https://dzen.ru/a/ZovbLgRNLicfcReH)— проблема возникла из-за того, что ТБО «Экосервис» не продлил договор с компанией, ранее вывозившей мусор. Вроде бы ТБО «Экосервис» собирался вывозить мусор своими силами. И не вывез. И не вывозит. И горы мусора вокруг баков лезут вверх, как грибы после дождя.

 

 

Немножко информации об оном «Экосервисе» — «ООО ТБО «Экосервис» зарегистрирован в Екатеринбурге, компания существует с 2015 года. Юрлицом руководит Анна Распопова, ей же принадлежит 60% компании, еще 40% у Михаила Копытова. За годы работы «Экосервис» 104 раза выступал ответчиком в суде на 414 миллионов рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус» — за 2023 год компания заработала 860,9 миллиона рублей, из них 10,2 миллиона чистой прибыли. В компании числится 128 сотрудников». Источник: https://www.e1.ru/text/house/2024/07/08/73804598/

 

Отметим, что сбои в вывозе мусора были и раньше. Но не настолько глобальные и не в такую жару. По официальным данным — генеральный прокурор Российской Федерации Сергей Зайцев поручил организовать проверку. Сотрудники генпрокуратуры РФ бодро и гордо выезжали на место. Было объявлено суровое предупреждение и возбуждены два дела об административных правонарушениях.

«И как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, в результате принятых мер ситуацию с вывозом коммунальных отходов удалось стабилизировать, но она остается на контроле органов прокуратуры». Источник:

https://www.gorodskievesti.ru/2024/07/08/genprokuratura-otchitalas-chto-v-pervouralske-situatsiya-s-vyvozom-kommunalnyh-othodov-stabilizirovalas/

 

Только вот как сообщили в редакцию жители Свердловской области, как оно лежало более недели, так и лежит, только вот пахнет с каждым днём жары всё суровее и суровее.

Отметим, что тараканы, мыши и крысы уже активно радуются увеличению рациона, предоставленного коммунальщиками. Остаётся дождаться пока на огонёк, точнее, на аромат, начнётся паломничество всех бродячих собак и лисиц. (Отметим, что прививки от бешенства — это совсем не та СПА-процедура, которой хочется заняться

в летний сезон. Впрочем, в остальные сезоны тоже).

 

Что тут ещё можно сказать? В соответствии с тезисами современного либерального вероисповедания.

Главная движущая сила капитализма - это стремление к личному обогащению. Причём, воодушевлённый этим стремлением атлант стремится сделать для окружающих как можно больше полезного, чтобы окружающие (проникнувшись изобретательностью, честностью и трудолюбием атланта) дали побольше денег в ответ.

То, что самый быстрый вариант обогащения – тырить частично или полностью (в зависимости от ситуации) выделяемые деньги, а потом начинать заново в новом месте с уже увеличенным капиталом – жрецами рыночной экономики почему-то в расчёт не принимается.

 

Впрочем, отметим, что в соответствии с тезисами религии древних греков – бог торговцев, бог жуликов и бог путешествий – это одно и то же лицо. А ещё этот же бог умел ОЧЕНЬ быстро бегать. Аж по воздуху. Почему-то автору материала кажется, что древние греки в поведении, навыках и нуждах атлантов разбирались лучше.

 

 

 



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