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Московский листок

Европа руководствуется принципом коллективной ответственности

Опубликовано 10.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Европа руководствуется принципом коллективной ответственности

Британия при новом правительстве Лейбористской партии продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России, заявил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Financial Times.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, обсудить вопрос использования дальнобойного оружия США для нанесения ударов по аэродромам на территории России во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Ракетный удар по Киеву — прямое указание на то, что следует начать мирные переговоры, заявил в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В понедельник, 8 июля, ВС РФ нанесли удар по объектам в Киеве, одна из ракет попала в детскую больницу - сегодня не представляется возможным с уверенностью сказать, чья это ракета. И по сути это не важно.

Ясно, что ракетно-бомбовые удары по украинским городам являются прямым следствием разрешения использовать западное оружие при ударах вглубь России. Это не оправдание Кремля и вообще кого-либо, это просто объяснение. У войны своя логика, и вот она такая.

Ольга Романова, кто там она, иноагент, эмигрант и так далее, на украинском канале говорит о коллективной ответственности. Естественно, россиян. Для меня дико. Но не бывает коллективной отвественности одной стороны. Вот такая она, коллективная ответственность.

Вспоминается уже давняя история про удар украинского штурмовика по зданию Луганской администрации, в 2015-м году. Я там тогда неподалеку находился. Так вот, все украинские паблики обошла картинка женщины с оторванными ногами, тогдашего министра здравоохранения Луганской республики - она долго и мучительно умирала под камеры, а комментарии украинцев были радостными: "самка колорада". А потом наступила коллективная отвественность, но все решили: "А нас-то за шо?"

Конечно же дети, которых накрыло в диализном центре киевской больницы, ни в чем не виноваты, но вот это она - "коллектианя отвественность". Помните об этом, когда произности страшные слова "коллективная ответственнность", эти слова пахнут печами Освенцима.

Зеленский и Кулеба приехали требовать новых разрешений для ударов по России? А обратно ничего не прилелит?

И во всей просвещенной Европе один Орбан хлопочет о мире. А остальная Европа закапывает Достоевского...

А.Б.



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