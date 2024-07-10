Внутренний туризм решили "стимулировать" новым налогом

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя введение в России туристического налога.

Теперь муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

В 2025 году ставка налога составит один процент от стоимости проживания, до 2029 года она будет прибавлять по одному процентному пункту в год.

У нас что-то говорили о развитии внутреннего туризма, взамен сильно уменьшившегося зарубежного? А новый налог, что он что, относится к мерам по развитию туризма?

Ну теперь дело пойдет!

А.Б.