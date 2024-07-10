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Московский листок

Внутренний туризм решили "стимулировать" новым налогом

Опубликовано 10.07.2024 в разделе комментариев 1

деньги туризм налог
Внутренний туризм решили "стимулировать" новым налогом

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя введение в России туристического налога.

Теперь муниципалитеты будут самостоятельно определять размер такого налога. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

В 2025 году ставка налога составит один процент от стоимости проживания, до 2029 года она будет прибавлять по одному процентному пункту в год.

У нас что-то говорили о развитии внутреннего туризма, взамен сильно уменьшившегося зарубежного? А новый налог, что он что, относится к мерам по развитию туризма?

Ну теперь дело пойдет!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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большинство не ездило и не будет посещать зарубежье, из-
за косности мышления и бедности.... написал 10.07.2024 12:37
Три красивые молоденькие девушки лежат на пляже.
Ассоциации?
Секс. Веселая болтовня. Потные сиськи. Интересная беседа. Три литра мочи.
Все в твоей башке, любезный.
(И.С.)
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