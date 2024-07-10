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Московский листок

Журавлев разоблачил Пугачеву!

Опубликовано 10.07.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Журавлев разоблачил Пугачеву!

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании Пугачевой Аллы Борисовны лицом, находящимся под иностранным влиянием и занимающимся в РФ целенаправленным сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ и распространением сообщений для неопределенного круга лиц", - сказано в документе.

Шпионка что ли оказалась? Сведения вот собирает...

Вообще любого, кто постоянно проживает за границей, можно смело признавать иноагентом, не вдаваясь особо в обьяснения.

Вот писатель Гоголь, например, так и помер в Италии, которая нравилась ему куда больше, чем Миргород. Или писатель Тургенев, тот вообще был женат на француженке, естественно, находился под иностранным влиянием. Про изменника Родины Герцена даже не говорю...

А Пугачева вообще пробы ставить некуда - и известность-то получила, когда выиграла "Золотой Орфей", между прочим, в стране НАТО.

Молодец депутат Журавлев, бдительный оказался товарищ! Надо бы ее осудить за что-нибудь заочно, хоть за шпионаж какой-нибудь и диверсии... Допустим, при выступлении в Лужниках пыталась разрушить спортивную арену при помощи акустического удара голосом.

 А.Б.



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