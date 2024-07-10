Две трети россиян отложили покупку жилья

После отмены льготной ипотеки 66 процентов россиян отложили покупку жилья. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Кроме того, 23 процента признались, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадется подходящий вариант. Еще 11 процентов решились на ипотечный кредит раньше, чем планировали, чтобы успеть воспользоваться льготной программой.

Ну а что, жили же как-то раньше без ипотеки вообще, в простоте жили. Квартиры государство бесплатно выдавало, что было абсолютно непереносимо, потому что хотелось рынка жилья вместо беслатной квартиры.

Теперь хорошо стало, рынок есть. Квартир, правда, не всем хватает... То есть квартир-то достаточно, даже в избытке, а вот купить не на что.

Зато хорошо же как стало!

А.Б.