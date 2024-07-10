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Московский листок

Две трети россиян отложили покупку жилья

Опубликовано 10.07.2024 в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Две трети россиян отложили покупку жилья

После отмены льготной ипотеки 66 процентов россиян отложили покупку жилья. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни».

Кроме того, 23 процента признались, что готовы взять ипотеку вне зависимости от ставки, если им попадется подходящий вариант. Еще 11 процентов решились на ипотечный кредит раньше, чем планировали, чтобы успеть воспользоваться льготной программой.

Ну а что, жили же как-то раньше без ипотеки вообще, в простоте жили. Квартиры государство бесплатно выдавало, что было абсолютно непереносимо, потому что хотелось рынка жилья вместо беслатной квартиры.

Теперь хорошо стало, рынок есть. Квартир, правда, не всем хватает... То есть квартир-то достаточно, даже в избытке, а вот купить не на что.

Зато хорошо же как стало!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вот это правда что стало хорошо
Неолапускас написал 10.07.2024 12:36
Квартир огромное множество. Жилье есть.
Живи. Плати аренду. Месячный заработок.
Хорошо, но на кушать не остается. Но и это хорошо . Лето. Солнце. Вода пока бесплатно в водоемах. Трава бесплатно это тебе не выборочный валежник и грибы а лесу. Рви. Ешь. Даже космонавты пели в космосе. И снится мне трава трава у дома, зеленая зеленая трава. Осенью по заброшкам садам пробежим яблок наберем. Зимой снежок. Природное мороженное . А если вместо жилья шалаш построить в лесу. А тут надо знать чей лес. Частника а может уже жто китайский лес. Или может даже индийский. Мы и в землянках поживем. Но индусам всем и аыриканам всем поможем. Им нужнее. И что за фигню вот построил Китай. Завод управляемый ИИ без работников. А у нас работников без землянки и шалашей огромное множество. Но а где такие технологические заводы как в китае. Разворовали эффективные воры менеджеры.
Стало же всем лучше. Ну признайтесь пОцаны Задротные. Даже за смерть 1500 000 рупий будьте любезны на поле. Если повезет вывезет и не сгниешь заживо брошенный своими раненый. Своих не бросаем. Просто убегаем. Хорошо.
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