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Московский листок

Приставский блицкриг против семьи с детьми

Опубликовано 11.07.2024 автором А Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 2

дети брак рождаемость
Приставский блицкриг против семьи с детьми

 

В настоящий момент (10-30, 10 июля 2024 года) снова происходит зачистка дома по адресу - Нижняя Первомайская 83 А. На этот раз выселяют семью с двумя детьми. Как рассказывает срочно подъехавшая Дина Климец (мать семьи), приставы заблокировали этаж. Её сначала не пускали в комнату, затем пустили на 10 минут, после чего выкинули силой. Её младшему сыну (11 лет, на почве длительной травли приставами страдает серьёзными проблемами с давлением) вызвана скорая. Скорую приставы тоже пустили не сразу.

Об этой семье мы уже писали в материале «Должны ли дети бояться приставов. Нижняя Первомайская 83. Выселение». https://dzen.ru/a/Zht24zk2HzJvVpud

Выселители снова грубо нарушили закон, не предупредив заранее ни выселяемых, ни адвоката. Действительно, зачем им на месте выселения общественность, пресса, тем более, депутаты. Вдруг уходить придётся. А так - раз и всё.

Как мы уже писали, раньше этот дом был собственностью «Мосэлектротягстроя». Теперь ребята, обанкротившие «Мосэлектротягстрой», объявили два нижних этажа дома своей собственностью (верхние этажи, как и положено по закону отошли в муниципальный жилой фонд) и зачищают через суд бывших работников. У людей прописка ещё с 90-х годов, но суд это не волнует. По ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса» такие люди имеют все жилищные права. Суд это тоже не волнует.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Кукушкинд, фас!
Кущ ищет Неолаптя написал 11.07.2024 11:30
А вот при камунизьмах такого бы не было. Знавал я подобные малолитражки от предприятмй. Притоны и рассадники. И, даю рупь за сто, у бабы ентой спиногрызы от разных мужиков.
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Re:головне
Minu написал 11.07.2024 10:51
Есть два друга, которые могут защитить тебя от кацапских гнойных пидapoв. Смит и Вессон.
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