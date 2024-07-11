Приставский блицкриг против семьи с детьми

В настоящий момент (10-30, 10 июля 2024 года) снова происходит зачистка дома по адресу - Нижняя Первомайская 83 А. На этот раз выселяют семью с двумя детьми. Как рассказывает срочно подъехавшая Дина Климец (мать семьи), приставы заблокировали этаж. Её сначала не пускали в комнату, затем пустили на 10 минут, после чего выкинули силой. Её младшему сыну (11 лет, на почве длительной травли приставами страдает серьёзными проблемами с давлением) вызвана скорая. Скорую приставы тоже пустили не сразу.

Об этой семье мы уже писали в материале «Должны ли дети бояться приставов. Нижняя Первомайская 83. Выселение». https://dzen.ru/a/Zht24zk2HzJvVpud

Выселители снова грубо нарушили закон, не предупредив заранее ни выселяемых, ни адвоката. Действительно, зачем им на месте выселения общественность, пресса, тем более, депутаты. Вдруг уходить придётся. А так - раз и всё.

Как мы уже писали, раньше этот дом был собственностью «Мосэлектротягстроя». Теперь ребята, обанкротившие «Мосэлектротягстрой», объявили два нижних этажа дома своей собственностью (верхние этажи, как и положено по закону отошли в муниципальный жилой фонд) и зачищают через суд бывших работников. У людей прописка ещё с 90-х годов, но суд это не волнует. По ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса» такие люди имеют все жилищные права. Суд это тоже не волнует.