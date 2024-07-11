Певицу приняли за гея и выгнали из метро

Москвич, прогнавший из вагона метро в Москве девушку с короткими волосами, которая оказалась певицей Анастасией Ермак, рассказал, что принял ее за мальчика. Он добавил, что у него вызвало возмущение поведение исполнительницы и ее кавалера.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Сокольники» и «Преображенская площадь».

Владимир С. отметил, что увидел, как «два короткостриженных, с крашеными волосами человека целуются с языками. Ему было непонятно, кто из них мальчик, кто девочка.

По его словам, он подумал, что это геи, а раз ЛГБТ запрещено, то можно мочить. И это не мелкое хулиганство, а дело доблести и геройства.

Обмишурился.

С другой стороны, если ты занимаешься сексом в общественном месте, имей в виду, что реакция публики может быть разнообразной.

А.Б.