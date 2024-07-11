Ботулизм прошел как надо

От заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью 2 человека умерли, еще 415 пострадали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Количество адресов, по которым доставлялся в эти дни салат, составило 2 882", - сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

При этом почему-то вопрос об отставке "великого специалиста" не встал. Вспышка ботулизма в трех крупнейших регионах - Москве, Нижегородской области и Казани, а всего в 11 регионах страны, и никакой оценки реальной эффективности системы санэпиднадзора, давно превратившегося в контору по взиманию дани, и не более, и никаких оргвыводов!

Значит, так и надо. Все правильно...

А.Б.