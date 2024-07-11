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Московский листок

Ботулизм прошел как надо

Опубликовано 11.07.2024 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства
Ботулизм прошел как надо

От заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью 2 человека умерли, еще 415 пострадали, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Количество адресов, по которым доставлялся в эти дни салат, составило 2 882", - сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

При этом почему-то вопрос об отставке "великого специалиста" не встал. Вспышка ботулизма в трех крупнейших регионах - Москве, Нижегородской области и Казани, а всего в 11 регионах страны, и никакой оценки реальной эффективности системы санэпиднадзора, давно превратившегося в контору по взиманию дани, и не более, и никаких оргвыводов!

Значит, так и надо. Все правильно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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трудно не заявить громогласно
Ордынский менталитет орков, помог слепить огромное написал 11.07.2024 12:35
Ордынский менталитет орков, помог слепить огромное пространство на лжи и крови покоренных народов. Ложью и провокациями, они достигли, - надо обязательно говорить, - гораздо больших прирощений своих территорий. Поэтому так много врут на
россии. Это то, чем занимались все монгольские ханы. Русь-Украина, к сожалению, стала "поребиком". Западному миру, чтоб прекратить эти набеги на свою, суверенную территорию, надо уже сейчас переходить с передаваемой рухляди, на более современные виды вооружений. Включив в свою территорию Украину включительно с Крымом. С этой позиции и должны вестись переговоры с рашей. Разговоры о "Томагавках" и прочих военных ништяках, должны уже сейчас приучать западное общество к неизбежной конфронтации с упырями. Об Ф-35 и военных летчиках, которые хотят воевать в Украине. Самолеты должны подыматься в воздух с западных военных баз. Ядерный шантаж рашки, не должен стать причиной отказа Украине стать частью Европы, так как путлер сбрендил, и если западный мир сейчас отступит в Украине, удары по нем будут неотвратимыми. Уже в ближайшем будущем, полыхнет Тайвань, Ю. Корея и так далее. Русская классическая, еще кое-как ( крутя дули Западу, как Достоевский), с этой ролью справлялась; часто писала какие-то военные бестселлеры о войнах, типа: "Войны и мир". Советская, о роли гебни, о засилии сексотов и стукачей в обществе, молчала как рыба об лед, поэтому ее в расчет нет никакого смысла брать. Это вроде похлебка с болотной воды, без рыбы и мяса. Есть конечно можно, только сытым не будешь. Советский человек, как питающийся на помойке, взрос на этакой культурке, - тощий, аж светился (ложью). К чему это привело? К зверствам, которым в царской россии не было места. Хотя там было всего. Звериный менталитет орков, требуется стереть с памяти, чего бы это не стоило, человечеству.
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Лентяи
Неолап написал 11.07.2024 12:01
В вы сууки Задротные и воровские ублюдки сами не пробовали себе приготовить пожрать. Все вам суукам ленивым привези на вилисапете и еще и в рот положи и разжуй.
Пизздыши Задротные. С вечера себе приготовьте и берите с собой сууки безрукие.
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