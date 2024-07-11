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Московский листок

Мы возвращаемся к Карибскому кризису

Опубликовано 11.07.2024 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Мы возвращаемся к Карибскому кризису

США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года: многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и неких "экспериментальных гиперзвуковых вооружений", которые пока находятся в стадии разработки.

По сути, отметил посол в США Антонов, речь идет о планах по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это - серьезная ошибка Вашингтона.

Тут надо пояснить.

У ракет средней и малой дальности не только подлетное время меньше, что само по себе серьезно смещает баланс сил. Но они в основном твердотопливные, а это сокращает и время подготовки ракет к пуску. Ну и главное - РСМД существенно дешевле баллистических ракет большой дальности.

В свое время угроза такого дисбалансва уже привела к Карибскому кризису, когда советские ракеты средней дальности на Кубе в считанные минуты могли накрыть любой объект в США, а американцам в ответ нужно было бы запускать ракеты из шахт в Скалистых горах, выводить их на орбиту и они достигали бы нужной точки через полчала и более.

Именно поэтому еще в советское время бились над запрещением РСМД в Европе.

И сейчас все возвращается к той же опасной точке. Вернее, уже вернулось -расположенная в Польше система ПРО Aegis Ashore приведена в полную операционную готовность. Формально объект предназначен для отслеживания и перехвата баллистических ракет. Но никто сегодня не знает, что находится в польских шахтах - ракеты ПРО или точно такие же по типоразмеру ударные ракеты.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ну хуйння какая а вот вчера в Химках
Неолапаускас написал 11.07.2024 12:10
Склад пылал. И думается мне что жит обычная халатность и несоблбление пожарной безопасности. Но задроты как всегда найдут конечно украинский след и даже сообщат под эту лавочку что сбили штук восемь беспилотников .
Бандеровцы сууки поганые вам же писали что Баранчук Антонио живет в Химках и туда не надо пускать нарушителей под опасности. А пускайте на рублевку где живут выебки воровские и шлюхи воровские. .
Ну скабеиха проститутка пропаганды орет что 82 самолета ф16 поставлено на Украину , но скорбит что летчиков Украины ни звук не успели выучить летать и завернула что украинские летчики это хууета и следовательно управлять и воевать будут натовцы ищ самого что ни есть НАТО настоящего. Ну дальше пиздешь пошел про победы...
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А что еще должны делать американцы после заявлений Медведева?
Кущ нипонял написал 11.07.2024 12:08
Или что это было? Русиш шютка? До вас, дебилов, реально не доходит, что в таких делах американцы предельно серьезны? Дописделись, теперь выгребайте.
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