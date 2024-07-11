Мы возвращаемся к Карибскому кризису

США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года: многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и неких "экспериментальных гиперзвуковых вооружений", которые пока находятся в стадии разработки.

По сути, отметил посол в США Антонов, речь идет о планах по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это - серьезная ошибка Вашингтона.

Тут надо пояснить.

У ракет средней и малой дальности не только подлетное время меньше, что само по себе серьезно смещает баланс сил. Но они в основном твердотопливные, а это сокращает и время подготовки ракет к пуску. Ну и главное - РСМД существенно дешевле баллистических ракет большой дальности.

В свое время угроза такого дисбалансва уже привела к Карибскому кризису, когда советские ракеты средней дальности на Кубе в считанные минуты могли накрыть любой объект в США, а американцам в ответ нужно было бы запускать ракеты из шахт в Скалистых горах, выводить их на орбиту и они достигали бы нужной точки через полчала и более.

Именно поэтому еще в советское время бились над запрещением РСМД в Европе.

И сейчас все возвращается к той же опасной точке. Вернее, уже вернулось -расположенная в Польше система ПРО Aegis Ashore приведена в полную операционную готовность. Формально объект предназначен для отслеживания и перехвата баллистических ракет. Но никто сегодня не знает, что находится в польских шахтах - ракеты ПРО или точно такие же по типоразмеру ударные ракеты.

А.Б.