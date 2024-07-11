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Московский листок

Российские ценные бумаги выгоняют из братского Казахстана

Опубликовано 11.07.2024 в разделе комментариев 1

казахстан транзит
Российские ценные бумаги выгоняют из братского Казахстана

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане после введения блокирующих санкций США призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура.

СМИ публикуют уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов. Источник на финансовом рынке подтвердил его подлинность, еще один собеседник на рынке рассказал, что такие рекомендации казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

В рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от казахстанского депозитария письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.

Видимо, руководство Казахстана сделало своей геополитический выбор, и его окончательное формулирование лишь вопрос короткого времени. Но боюсь, что вместо русского учить придется не английский, а китайский...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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трудно не заявить громогласно про
Никакой единой написал 11.07.2024 12:37
Никакой единой "русской идеи" нет и быть не может. История - многожильный провод. Что подтверждает косвенно даже деление, принятое в этой статье. Не смотря на всю его антропоморфность, позаимствованную у Фрейда: на "Я", "Оно" и "Сверх-Я". Способ переключения с "темной энергии" на "светлую" тоже известен историкам и не содержит в себе никакой мистики. Будучи успешно опробован на множестве империй: на Германской, Шведской, Австро-Венгерской, Японской, отчасти Британской и - не завершившись, зайдя на второй круг, - Советской. Просто последняя оказалась устроена похитрее, как матрешка, заключающая в своем ядре зародыш/остаток другой империи - Российской. Явление имперского ресентимента и реставрации тоже не ново и известно по судьбе Германской империи, тоже сохранившей в своем ядре Прусскую.
По этим же лекалам и в этих же формах - русского нацизма - происходит ныне попытка реставрации Российской империи (всегда заимствовавшей зады германской политической мысли).
После военного и/или стратегически-экономического поражения империи распадаются или разделяются на национальные самостоятельные государства, которые с разной скоростью и затратами внешней энергии приводятся к общему цивилизационно-культурному знаменателю. Если очень повезет, обломки и метрополии империй, сохранившие объединительный потенциал, конденсируются в равноправную конфедерацию, по образцу Евросоюза. В центре бывшей империи часто остается компактная, комфортабельная и (впоследствии) цивилизованная титульная метрополия, демонстрирующая бодро топающим по резиденциям королей туристам сокровища канувшей в Лету имперской культуры. Еще бывает, что на месте империи остается разреженное гало, вроде общего языкового пространства или фантомной конфедерации, наподобие Британского содружества. (И.С.)
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