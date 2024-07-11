Российские ценные бумаги выгоняют из братского Казахстана

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане после введения блокирующих санкций США призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура.

СМИ публикуют уведомление одного из казахстанских брокеров в адрес своих клиентов. Источник на финансовом рынке подтвердил его подлинность, еще один собеседник на рынке рассказал, что такие рекомендации казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

В рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от казахстанского депозитария письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием Национального расчетного депозитария (НРД) до конца месяца.

Видимо, руководство Казахстана сделало своей геополитический выбор, и его окончательное формулирование лишь вопрос короткого времени. Но боюсь, что вместо русского учить придется не английский, а китайский...

А.Б.