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Московский листок

"Мама, они зашли!"

Опубликовано 12.07.2024 автором А Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
"Мама, они зашли!"

 

10 июля 2024 года по адресу Нижняя Первомайская 83 прошла очередная зачистка силами судебных приставов.

Жена, муж, двое детей (один взрослый, другому 11 лет) были оперативно (10 минут на сборы) вышвырнуты на улицу. Отметим, что матери (Дина Климец) не было дома. Когда она прибежала с работы, её сначала не хотели пускать к больному ребёнку. Затем соизволили, заявив, у вас 10 минут на сборы. Далее последовало силовое выкидывание из жилого помещения.

 

Естественно, документы, в соответствии с которыми судьба спорной недвижимости ещё разбирается в суде, принимать во внимание не стали. Как ехидно заявили – выиграете суд, вселим обратно.

О том, как такое обратное вселение происходит (в случае выигранного жильцом суда), точнее не происходит, мы уже писали https://dzen.ru/a/Zfvu_CQryRI04SDF.

 

Этаж, на котором происходила экзекуция, был заблокирован. Даже депутата Мосгордумы Сергея Митрохина пустили уже после того, как двери были опечатаны.

Как результат — матери и младшему сыну вызывали скорую (снятие приступа высокого давления). Да, в 11 лет при такой жизни можно начать страдать от высокого давления.

 

Ещё приставы, пытаясь избавиться от матери, вызвали психиатрическую помощь (действительно, здоровый человек должен дарить дяде–бизнесмену своё жилье с радостью). Правда, психиатры не возгорелись желанием решать проблемы чужого бизнеса и быстро уехали.

А семья вылетела на улицу. Мать осталась без жизненно необходимых ей таблеток (от диабета). Старший сын был вынужден обращаться в травмпункт – (снятие побоев). Российский бизнес получил новую территорию для коммерческого использования.

 

После многочисленных обращений жильцов в электронную приёмную СК объявил о своём интересе к данной истории https://www.mskagency.ru/materials/3279915. Очень хотелось бы верить, что данный интерес выльется во что-то полезное для защиты прав жильцов. Очень хотелось бы верить…

 

Напоминаем, ранее данный дом был общежитием «Мосэлектротягстроя». Ребята, объявившие себя собственниками «Мосэлектротягстроя» и обанкротившие данное предприятие, претендуют на первые два этажа этого дома.

Хотят зачистить их под коммерческое использование (в качестве хостела). То что люди, проживающие здесь, прописаны в установленном законом порядке, предприимчивых ребят не волнует.

Подробнее — dzen.ru/a/Zht24zk2HzJvVpud

 

 



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