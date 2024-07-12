Готовимся к столетней войне

Украина и более 20 стран подписали документ под названием «Украинский договор» (Ukraine Compact) на саммите НАТО в Вашингтоне, текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

В договоре сказано, что Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу».

Это, пожалуй, самое важное, остальное не представляет собой ничего принципиально нового. Подписанты обязались поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружений.

Как на таком фоне можно преставить себе какое-либо перемирие, не говоря о полноценном мирном договоре? Условие одно - Россия должна проиграть войну Украине.

Естественно, это означает столетнюю войну или около того.

А.Б.