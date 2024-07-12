Готовимся к столетней войне

Украина и более 20 стран подписали документ под названием «Украинский договор» (Ukraine Compact) на саммите НАТО в Вашингтоне, текст опубликован на сайте Еврокомиссии.
В договоре сказано, что Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу».
Это, пожалуй, самое важное, остальное не представляет собой ничего принципиально нового. Подписанты обязались поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружений.
Как на таком фоне можно преставить себе какое-либо перемирие, не говоря о полноценном мирном договоре? Условие одно - Россия должна проиграть войну Украине.
Естественно, это означает столетнюю войну или около того.
А.Б.
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без Донбасса и Крыма дофига территорий написал 12.07.2024 11:49
Украинский Договор и похожее - подразумевают возврат к границам 1991 года, и не более, а пропагандисты, брехуны уверяють о параде бандеровцев в Кремле.
Вы у нас кто?
Брехун или адекватный человек?