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Московский листок

Готовимся к столетней войне

Опубликовано 12.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Готовимся к столетней войне

Украина и более 20 стран подписали документ под названием «Украинский договор» (Ukraine Compact) на саммите НАТО в Вашингтоне, текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

В договоре сказано, что Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу».

Это, пожалуй, самое важное, остальное не представляет собой ничего принципиально нового. Подписанты обязались поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружений.

Как на таком фоне можно преставить себе какое-либо перемирие, не говоря о полноценном мирном договоре? Условие одно - Россия должна проиграть войну Украине.

Естественно, это означает столетнюю войну или около того.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-
без Донбасса и Крыма дофига территорий написал 12.07.2024 11:49
Вопрос состоит только в том, а что такое проигрыш России?
Украинский Договор и похожее - подразумевают возврат к границам 1991 года, и не более, а пропагандисты, брехуны уверяють о параде бандеровцев в Кремле.
Вы у нас кто?
Брехун или адекватный человек?
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