Байден уже плохо понимает, что говорит

Две оговорки президента США Джо Байдена на полях саммита НАТО, когда тот «перепутал двух своих главных союзников с двумя главными врагами», вызвали опасения по поводу ментального здоровья американского лидера, а также новые призывы со стороны демократов покинуть президентскую гонку, пишет Bloomberg.

На мероприятии в рамках саммита Байден случайно представил президента Украины Владимира Зеленского как российского лидера Владимира Путина, хоть сразу и поправился: «Президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом». Зеленский в ответ пошутил: «Я лучше».

Затем на открытии уже своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах Дональда Трампа. В частности, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».

Трамп, комментируя оговорку, написал: «Отличная работа, Джо!»

А.Б.