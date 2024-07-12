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Московский листок

Америка медленно движется к распаду

Опубликовано 12.07.2024 в разделе комментариев 1

сша война рф
Америка медленно движется к распаду

Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион "свободной и процветающей страной", сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, подобные движения за независимость существуют и в других штатах: в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе.

Автор материала приводит статистку, согласно которой в последние годы среди американцев растет поддержка движений за независимость. Так, среди общего числа опрошенных 23 процента одобряют выход своего штата из состава США, в то время как 51 процент выступают против. При этом отмечается, что в разных регионах цифры разнятся, а наиболее "свободолюбивой" оказалась Аляска, 36 процентов жителей которой поддерживают независимость от США.

Можно улыбаться, но людям, которые застали распад СССР на фоне, в общем, полного спокойствия, это не кажется таким уж бредом...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Рабы не зотят свободы, они хотят иметь своих рабов
Кущ свободный написал 12.07.2024 11:26
Движение из серии 'Хватит кормить Москву, Киев, Вашингтон (нужное подчеркнуть)' находится под прямым управлением спецслужб. Хорошо, когда своих, а не чужих, как было на Дамбасе. Движение служит для отведеня пара и выявления нелояльных элементов и агентов влияния. Пожалуй по этой теме сказать больше нечего.
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