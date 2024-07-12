Америка медленно движется к распаду

Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион "свободной и процветающей страной", сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, подобные движения за независимость существуют и в других штатах: в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе.

Автор материала приводит статистку, согласно которой в последние годы среди американцев растет поддержка движений за независимость. Так, среди общего числа опрошенных 23 процента одобряют выход своего штата из состава США, в то время как 51 процент выступают против. При этом отмечается, что в разных регионах цифры разнятся, а наиболее "свободолюбивой" оказалась Аляска, 36 процентов жителей которой поддерживают независимость от США.

Можно улыбаться, но людям, которые застали распад СССР на фоне, в общем, полного спокойствия, это не кажется таким уж бредом...

А.Б.